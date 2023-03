Sul e Sudeste dominam lista de destinos que serão tendência para os viajantes brasileiros em 2023

Uma pesquisa recente da Booking sobre previsões de viagem para 2023 apontou que, para os brasileiros, sempre valerá a pena viajar (81%) e que investir nas férias continuará sendo prioridade este ano (57%). Assim, para descobrir quais destinos nacionais e internacionais estão na mira dos turistas do país, a plataforma realizou um novo levantamento de dados baseado no aumento do número de reservas ano a ano por viajantes do Brasil.

O ranking dos destinos tendência nacionais está centralizado nas regiões Sul e Sudeste e revela que as capitais e cidades no interior do país² estão crescendo nas preferências de viagens dos brasileiros:

1) Aparecida, São Paulo

2) Olímpia, São Paulo

3) Porto Alegre, Rio Grande do Sul

4) São Paulo, São Paulo

5) Belo Horizonte, Minas Gerais

6) Foz do Iguaçu, Paraná

7) Maringá, Paraná

8) Blumenau, Santa Catarina

9) Ribeirão Preto, São Paulo

10) Curitiba, Paraná

Já em relação aos lugares estrangeiros, Buenos Aires lidera o ranking de destinos tendência internacionais para os viajantes brasileiros, o que mostra um interesse crescente dos turistas do país pela capital argentina. Em seguida, o top 5 apresenta apenas destinos europeus³:

1) Buenos Aires, Argentina

2) Paris, França

3) Barcelona, Espanha

4) Madrid, Espanha

5) Porto, Portugal