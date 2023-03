Suspeito de atirar e matar homem em bar durante discussão política é preso pela PC

O autor do homicídio ocorrido na noite de domingo (19.03) em Jaciara (MT) teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, no final da tarde de terça-feira (21), em menos de 48 horas após o crime.

O suspeito, que já estava identificado e com mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça após representação da Polícia Civil, se apresentou acompanhado de advogado na Delegacia de Jaciara, ocasião em que teve a ordem judicial cumprida.

O crime que vitimou Valter Fernando da Silva, de 36 anos, ocorreu na noite de domingo (19), em um bar no distrito de Selma, a 60 quilômetros de Jaciara. Segundo informações de testemunhas, a vítima e o suspeito estavam consumindo bebida alcoólica, quando tiveram um desentendimento em razão de opiniões políticas contrárias.

Durante a discussão, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima que foi atingida por dois disparos na região do abdômen, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local. Após os fatos, o suspeito fugiu e a arma de fogo não foi localizada.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Delegacia de Jaciara iniciou as diligências, conseguindo identificar o autor do crime. Com base nos levantamentos, o delegado José Ramon Leite representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça e devidamente cumprido no momento em que o suspeito se apresentou na delegacia.

O suspeito foi interrogado e posteriormente colocado à disposição da Justiça. Segundo José Ramon, o inquérito policial está 90% concluído faltando apenas alguns laudos periciais, devendo ser relatado até o final da semana.

“Foi uma ação rápida da Polícia Civil, em que em menos de 48 anos foi possível levantar elementos de informações suficientes sobre autoria e materialidade do crime, que possibilitaram a prisão do autor do crime”, disse o delegado.