Suspeito de matar namorado da ex morre confronto com a polícia

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar foi realizada nesta sexta-feira (31), em Colniza-MT, para cumprimento do mandado de prisão contra o autor de um homicídio ocorrido no início da semana no município. O suspeito reagiu à prisão e morreu em confronto com a polícia.

Durante o cumprimento da ordem judicial, o autor do crime, Willian Osmar Farias da Silva, de 19 anos, fez disparos contra as equipes policiais e morreu. Ele estava armado com um revólver de calibre 32 no momento em que os policiais chegaram à chácara onde ele se escondia.

Homicídio

Darciel de Paula, de 21 anos, foi morto por Willian, que era ex-companheiro da convivente da vítima. Willian saiu recentemente de uma unidade do Sistema Penitenciário, após ser preso por agressão contra a ex-companheira.

A vítima foi atingida com quatro golpes de faca executados pelo autor, com a ajuda de um comparsa, na madrugada do dia 27 de março. O comparsa de Willian, que já foi identificado durante as investigações da Polícia Civil, arrombou a residência de Darciel enquanto ele dormia e quando a vítima tentou fugir, Willian desferiu a primeira facada no abdômen com a ajuda do comparsa, que segurou a vítima.

Darciel conseguiu se desvencilhar e ainda correr cerca de 200 metros, mas foi alcançado pela dupla e levou mais três facadas fatais, pelas costas.

Buscas

Imediatamente após a comunicação do fato, a Delegacia da Polícia Civil de Colniza iniciou as investigações e poucas horas depois identificou Willian como autor do crime. O delegado Giuliano Bertucini representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida.

A equipe de investigadores junto com a Polícia Militar local realizou levantamento em chácaras no entorno da cidade para localizar o investigado, conforme informações que chegavam à Polícia Civil sobre o paradeiro do autor do homicídio.

Nesta sexta-feira, as equipes policiais o localizaram em uma chácara na Linha G4, onde ele acabou enfrentando as forças policiais e foi atingido. Willian estava com um revólver calibre 32 quando efetuou um disparo contra os policiais civis e militares que atuavam em conjunto. Após alvejado, ele foi socorrido ainda com sinais vitais e encaminhado ao hospital municipal André Maggi, mas não resistiu.

As investigações da Delegacia de Colniza prosseguem para a prisão do comparsa e coleta de outras informações necessárias ao encerramento do inquérito policial.