Suspeito de tentar matar advogado criminalista a tiros em escritório é preso

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de tentar matar o advogado criminalista Marcus Vinícius Borges, 36 anos, em Sinop (MT). O crime aconteceu na quinta-feira (23). O suspeito foi preso no domingo (26), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (27).

Segundo informações da Polícia Civil (PC), o suspeito estava com um carro roubado que inclusive foi utilizado no dia do crime. A identificação do indivíduo foi possível depois que os investigadores analisaram as imagens da câmera de segurança do escritório onde ocorreu o crime.

O comparsa dele ainda não foi encontrado.

O ADVOGADO

O advogado criminalista é muito conhecido por ostentar nas redes sociais e também por representar casos polêmicos.

Entre eles, situações que tiveram destaque nacional como em atuar na defesa do assassino Edgar Ricardo de Oliveira, 33 anos, que agiu com um comparsa na execução de sete pessoas em um bar após perder no jogo de sinuca e mais recentemente, em pegar o caso de uma médica afastada de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após a morte de uma criança de 3 anos.

O CRIME

Conforme informações, dois indivíduos entraram no escritório do advogado e após uma luta corporal, Marcus foi baleado na região abdominal.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Marcus foi socorrido pelo pai e encaminhado até o Hospital Dois Pinheiros.

O advogado estava em estado grave e precisou passar por uma cirurgia.