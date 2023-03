Suspeito tenta matar homem em bar, erra tiros e acaba sendo executado pelo alvo

Um homem conhecido pelo apelido de Xexéu, idade não divulgada, foi morto com vários tiros. O homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (30), no município de Barra do Bugres-MT.

De acordo com informações da polícia, Xexéu tinha diversas passagens criminais, ele chegou em um bar na rua Pau-Brasil e disparou tiros contra uma pessoaque estava no estabelecimento, porém o homem não foi atingido.

Após errar o alvo, Xexéu fugiu em uma motocicleta, mas foi perseguido pelo homem que estava no bar e acabou sendo executado por ele no meio na rua.

A equipe de socorro esteve no local e constatou a morte. O suspeito que atirou está foragido.