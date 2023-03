Suspeitos mascarados abordam idosa no portão de casa, invadem residência e trancam família durante roubo

Uma casa foi invadida e roubada no Residencial Granville I, na tarde desta sexta-feira (17), em Rondonópolis (MT). Os suspeitos trancaram a família, sendo um adolescente de 15 anos, uma adolescente de 16 anos, uma mulher de 41 anos e uma idosa de 75 anos em um dos quartos da casa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local encontrou a casa com os móveis revirados e as vítimas trancadas.

A família relatou que 4 indivíduos abordaram a idosa no portão da casa. Dois suspeitos entraram na residência com a idosa, enquanto dois permaneceram aguardando em um carro Corcel azul.

Ainda conforme informações, a dupla que invadiu a casa estava usando máscaras e em posse de arma de fogo.

Os indivíduos fugiram levando celulares, joias e outros materiais.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência para providências cabíveis.