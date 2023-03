‘Tá servido?

Todas os dias, a Direção do Grupo Agora oferece um café da manhã para os colaboradores. Eu adoro! Sempre tem pãozinho quentinho (deve ser do Amaretto – eu e os meus merchan’s), manteiga ou maionese, café e leite. O de hoje estava especial: tinha mortadela fatiada também! Quando vi, já disparei: “Cadê a tubaína?”. Os mais jovens não entenderão a associação entre esses alimentos, mas quem viveu nos idos de 1970 vai se lembrar do quão prazeroso (e raro) era sentar-se à mesa para comer essa iguaria. Costumo dizer que pão com mortadela e tubaína tem sabor de infância!

A comida tem esse poder sobre nós, o de nos remeter ao passado, a momentos aprazíveis, a lugares inesquecíveis, à companhia de pessoas amadas que já nos deixaram. Como me esquecer do sabor do feijão que minha mãe fazia. Claro que já provei outros mais bem temperados, mas nenhum outro trouxe-me sua presença; só o dela.

Essa memória afetiva que o alimento traz foi muito bem representado no filme “Ratatouille”, da Disney. Na película, o mais renomado crítico gastronômico de Paris, Anton Ego, vai a um restaurante que está em decadência depois da morte de seu grande Chef, August Gusteau, a fim de provar os pratos que um novo cozinheiro está produzindo ali. O novo Chef, um ratinho adorável, prepara para o homem um Ratatouille, um assado de vegetais variados. Quando o comensal prova a comida, sua memória afetiva o leva de volta à infância, quando ele comia o mesmo prato feito por sua mãe. A cena é incrível e vale mesmo a pena assistir.

Quase sempre me arrisco na cozinha quando recebo minhas filhas, genros e neto (daqui a pouco serão “netos”, no plural) para o almoço da semana. Eles pensam que estou fazendo comida, mas a verdade é que estou produzindo memória em seus corações. Para sempre, o sabor da comida que preparo estará guardado nas memórias deles. E, quando eu não estiver mais aqui (espero que demore muito minha partida), sei que minha comida vai virar assunto ainda entre eles, não porque seja a melhor ou a mais bem temperada, mas porque feita com amor e por amor a eles, e isto estará marcado para sempre dentro deles.

Comida não enche barriga apenas. Ela preenche nossas emoções, completa nosso prazer, abarrota-nos de afeto, lota nosso peito. Assim, quando, nesta manhã, comi o pão com mortadela e pedi a tubaína (que não tinha, é claro), alimento nada saudável, diga-se de passagem, especialmente para mim que estou com sobrepeso (e muito!), não o fiz para comer, mas para me lembrar de um tempo que não volta mais, para rememorar as doces presenças de meus pais, para celebrar momentos felizes em família que passei comendo pão com mortadela e tubaína. Era fome de saudade que eu sentia.

A comida que mais gosto de comer atualmente é a da Rô. Ela não me ajuda muito a emagrecer, diga-se de passagem. Além do capricho nos pratos que executa, tudo que ela faz para mim e para nossa família é com amor. Sua comida tem gosto de dedicação, sabor de devoção, aroma de carinho. É a melhor que já comi. ‘Tá servido?