Tangará da Serra está com 100 vagas abertas em cursos gratuitos do Senac

Moradores de Tangará da Serra e de outros municípios da região sudoeste do estado têm a oportunidade de se capacitarem por meio de cursos gratuitos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT).

A instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio-MT, está com inscrições abertas para 100 vagas nos cursos de ‘Preparo de Salgados’, ‘Preparo de Bolos e Tortas’, ‘Assistente Administrativo’ e ‘Assistente de Recursos Humanos’.

Conforme o diretor regional do Senac-MT, Edson Dahmer, as capacitações são ofertadas gratuitamente à população e destinadas às pessoas que se enquadrem no Programa Senac de Gratuidade (PSG) – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

“Estamos investindo na qualificação profissional da população por meio do Programa Senac de Gratuidade, cujo objetivo principal é garantir acesso à educação profissional de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destaca o diretor.

Além dos cursos, o Senac-MT garante todos os insumos e equipamentos necessários às formações. “O PSG possibilita a inserção social e produtiva de seus participantes, com o ganho de novos conhecimentos e conquista de espaço no mercado de trabalho”, complementa Edson Dahmer.

A diretora de Educação Profissional da entidade, Rosana Abutakka, observa as múltiplas oportunidades de trabalho e renda oferecidas aos alunos. “Os cursos de gastronomia e produção de alimentos têm carga horária de 40 horas-aula e possibilitam aos participantes começar a produzir e comercializar em casa ou ingressar em empresas do segmento, como restaurantes, buffets, bares, lanchonetes e padarias, entre outras”, elenca a diretora.

Já os cursos de ‘Assistente Administrativo’ e ‘Assistente de Recursos Humanos’ são direcionados à área de gestão e têm carga horária de 160 horas-aula. “Os profissionais poderão realizar atividades de apoio administrativo relacionadas aos processos de gestão de pessoas, logística, marketing, comercialização, finanças e do jurídico em diferentes empresas do comércio de bens, serviços e turismo”, finaliza Rosana.

Os interessados devem procurar o Centro de Educação Profissional do Senac-MT em Tangará da Serra, no Jardim Acácia, das 7h30 às 11h30 ou das 13h às 22h.

A matrícula será efetivada mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto, comprovantes de rendimento, endereço e de escolaridade. Menores devem estar acompanhados de um responsável legal.

Ainda é possível realizar a pré-matrícula no site www.mt.senac.br ou entrar em contato com a Central de Relacionamento da instituição, pelo WhatsApp (65) 9 9917-6023, disponível para atendimentos das 7h20 às 20h.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Confira abaixo a relação de cursos

Preparo de Salgados

20 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Preparo de Bolos e Tortas

20 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental incompleto

Assistente Administrativo

30 vagas

Carga horária: 160 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e Ensino Médio incompleto

Assistente de Recursos Humanos

30 vagas

Carga horária: 160 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e Ensino Médio incompleto