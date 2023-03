Taxista cai duro no chão após ser nocauteado por guarda de trânsito

Um guarda de trânsito golpeou o rosto de um taxista nesta terça-feira (7), em San Miguel de Tucumán, província que fica no noroeste da Argentina. O problema aconteceu quando Enrique Romero estacionou seu táxi num local proibido.

O guarda de trânsito Emiliano Nasul pediu os documentos do motorista e também do veículo. Ao conferir, notou uma irregularidade no cartão de saúde. Nasul, então, solicitou que o taxista o acompanhasse até um pátio municipal para que o veículo fosse apreendido.

No meio do caminho, ambos pararam no semáforo. Foi quando Romero desceu do carro, derrubou o guarda de sua moto e tentou escapar com os documentos. Mas o oficial reagiu rapidamente e acertou o taxista com um impressionante soco no rosto. O homem caiu no chão, já sangrando.

O vídeo mostra o momento em que a briga acontece e é possível ver o guarda acertando o rosto do infrator. A pessoa que está filmando discute com o agressor, dizendo que ele deve ser exemplo e não cometer atos violentos como esse.