Tempero do dia a dia: conheça 4 benefícios do alho para a saúde

Pesquisas atuais mostram que o alho pode ter alguns benefícios reais para a saúde, como proteção contra o resfriado comum e a capacidade de ajudar a baixar a pressão arterial e os níveis de colesterol. Muito utilizado no preparo de alimentos, o alho pode fazer um grande bem para seu corpo e saúde geral.

Confira, abaixo, 4 dos seus principais benefícios:

O alho ajuda a proteger contra doenças, incluindo o resfriado comum

Um estudo de 12 semanas descobriu que um suplemento diário de alho reduziu o número de resfriados em 63% em comparação com um placebo (5). A duração média dos sintomas do resfriado também foi reduzida em 70%, de 5 dias no grupo placebo para apenas 1,5 dia no grupo alho. Outro estudo descobriu que uma alta dose de extrato de alho envelhecido (2,56 gramas por dia) reduziu o número de dias doentes com resfriado ou gripe em 61%.

Os compostos ativos do alho podem reduzir a pressão arterial

Doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco e derrame, são responsáveis ​​por mais mortes do que quase qualquer outra condição. A pressão alta, ou hipertensão, é um dos fatores mais importantes que podem levar a essas doenças.

Estudos em humanos descobriram que os suplementos de alho têm um impacto significativo na redução da pressão arterial em pessoas com pressão alta. Em um estudo, 600 a 1.500 mg de extrato de alho envelhecido foram tão eficazes quanto o medicamento Atenolol na redução da pressão arterial durante um período de 24 semanas. As doses de suplemento devem ser razoavelmente altas para ter os efeitos desejados. A quantidade necessária equivale a cerca de quatro dentes de alho por dia.

O alho contém antioxidantes que podem ajudar a prevenir a doenças mentais

O dano oxidativo dos radicais livres contribui para o processo de envelhecimento. O alho contém antioxidantes que apóiam os mecanismos de proteção do corpo contra esses danos.

Foi demonstrado que altas doses de suplementos de alho aumentam as enzimas antioxidantes em humanos, além de reduzir significativamente o estresse oxidativo em pessoas com pressão alta. Os efeitos combinados na redução do colesterol e da pressão arterial, bem como as propriedades antioxidantes, podem reduzir o risco de doenças cerebrais comuns, como doença de Alzheimer e demência.

O desempenho atlético pode ser melhorado com suplementos de alho

O alho foi uma das primeiras substâncias para “melhorar o desempenho”. Era tradicionalmente usado em culturas antigas para reduzir a fadiga e melhorar a capacidade dos trabalhadores.

Em um pequeno estudo, pessoas com doenças cardíacas que tomaram óleo de alho por 6 semanas tiveram uma redução de 12% no pico da frequência cardíaca e melhor capacidade de exercício. Outros estudos sugerem que a fadiga induzida por exercícios pode ser reduzida com o consumo de alho.