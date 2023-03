The Last of Us: 2ª temporada será diferente do jogo, dizem criadores

A primeira temporada da história de Joel e Ellie terminou no último domingo (12) e os fãs já estão ansiosos pelo futuro. Os cocriadores da série já estão plantando as sementinhas e revelaram, por exemplo, que a segunda temporada de The Last of Us não será como o jogo.

“[A 2ª temporada] será diferente, assim como esta temporada foi diferente”, explicou Craig Mazin, showrunner do show, em uma coletiva de imprensa ontem.

“Às vezes será radicalmente diferente e às vezes [não] será totalmente diferente, mas será diferente. Será uma coisa própria. Não será exatamente como o jogo. Será o show que Neil [Druckmann, criador do game] e eu queremos fazer”, acrescentou.

Bella Ramsey continua

Mazin e Druckmann não adiantaram nenhum detalhe do enredo dos próximos episódios. A única questão que fizeram questão de ressaltar é que Bella Ramsey retornará ao papel de Ellie.

Havia certa desconfiança de que a atriz poderia ser trocada para a próxima temporada. Apesar de ter 19 anos atualmente, alguns fãs dizem que Ramsey tem aparência infantil e não seria ideal para o papel futuramente, já que The Last of Us Part II se passa 5 anos após o primeiro.

“Quando fizemos o jogo, senti que tivemos uma sorte incrível. Foi como um raio na garrafa [expressão que denota sorte] que encontramos Ashley Johnson. Não consigo imaginar essa versão de Ellie sendo outra pessoa. E então, de alguma forma, tivemos um raio na garrafa novamente com Bella”, argumentou Neil Druckmann.

“A única maneira de considerarmos escalar outra pessoa para o lugar de Bella é se ela dissesse ‘não quero mais trabalhar com vocês’. Mesmo assim, não tenho certeza se concederíamos isso a ela. Ainda podemos forçá-la a voltar para a segunda temporada”, brincou Druckmann.