The Rock é confirmado como apresentador no Oscar 2023

Os primeiros nomes que irão ajudar a apresentar os prêmios da cerimônia do Oscar deste ano foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela comissão do evento. De acordo com o anúncio, os atores Dwayne Johnson (Adão Negro e franquia Velozes e Furiosos), mais conhecido como The Rock, Michael B. Jordan (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Creed – Nascido Para Lutar), Riz Ahmed (Rogue One: Uma História Star Wars e O Som do Silêncio), Melissa McCarthy (Gilmore Girls e Thor: Amor e Trovão), a cantora Janelle Monáe (Moonlight: Sob a Luz do Luar e Glass Onion: Um Mistério Knives Out) e Zoe Saldaña (Avatar: O Caminho da Água e O Projeto Adam) são alguns dos nomes apontados para entregar as estatuetas mais desejadas pela indústria cinematográfica. A cerimônia será comandada pelo comediante e apresentador Jimmy Kimmel, que assume o posto pela terceira vez.

A lista também inclui o ator Jonathan Majors (Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Vingança & Castigo), a atriz Emily Blunt (O Diabo Veste Prada e Um Lugar Silencioso), Deepika Padukone (xXx: Reativado e Chennai Express), Jennifer Connelly (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Top Gun: Maverick), o músico Questlove (Soul: Uma Aventura com Alma e Alguém Especial), Samuel L. Jackson (Universo Cinematográfico Marvel e Vidro), Glenn Close (Era Uma Vez um Sonho e Guardiões da Galáxia), Troy Kotsur (O Mandaloriano e Criminal Minds), Donnie Yen (xXx: Reativado e Rogue One: Uma História Star Wars) e Ariana DeBose (A Festa de Formatura e Hamilton) como apresentadores da grande premiação.

A 95ª cerimônia do Oscar 2023 acontecerá no dia 12 de março, à partir das 21h no horário de Brasília, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. O evento poderá ser acompanhado através dos sites oscar.com e oscars.org e também através do Twitter, YouTube e Facebook oficiais da Academia.