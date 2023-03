Thiago Silva atende população com Gabinete Itinerante na feira do Conjunto São José

Os moradores de Rondonópolis vão poder levar as suas reivindicações e sugestões de melhorias para o município e contar com diversificados serviços com o “Gabinete Itinerante” do deputado Thiago Silva (MDB). A ação acontecerá, neste sábado (4), das 8h às 12h, na Feira do Conjunto São José.

“O nosso objetivo é estar próximo do cidadão, buscando sempre fazer um mandato transparente, participativo e de resultados. É muito importante este contato direto, ouvir os anseios e identificar as principais necessidades da nossa gente. Desde a época que eu era vereador busco estar próximo das comunidades e, isso, vem também da minha dinâmica de trabalho de estar dentro dos bairros e no meio do povo”, explica o parlamentar.

Thiago conta que nessa edição do projeto no Conjunto São José, vão ser oferecidos importantes serviços ao público. Além das ações parlamentares, os cidadãos poderão ter a oportunidade de inscrever para vários cursos técnicos e, também, em projetos sociais, ter o apoio na elaboração de currículos, atendimentos jurídicos, orientações sobre o primeiro emprego, aposentadoria, alistamento militar, escrituras de imóveis, retirada de carteira de trabalho, entre outros.

Ele explica que as crianças vão ter acesso a uma área de recreação para poderem brincar e se divertirem durante a realização do gabinete. Também, o público receberá orientações na área da saúde mental, primeiros socorros, prevenção odontológica, verificação da pressão arterial, testes de glicemia, espaço beleza e corte de cabelo. Outra iniciativa, será a distribuição de mudas para a população e a promoção de atividades esportivas na área de jiu-jitsu, skate, futebol e tênis de mesa.

As pessoas que possuem livros e queiram fazer doação, ficará disponível uma caixa de depósito para receber exemplares que serão doados para instituições públicas – como escolas, bibliotecas e centros comunitários -, em atendimento ao projeto “Amigos da Leitura” idealizado pelo deputado Thiago Silva e, em execução, desde 2020.

Um dos objetivos principais do projeto “Gabinete Itinerante” é identificar as principais reivindicações, necessidades e obter sugestões para serem transformadas em indicações a serem encaminhadas aos órgãos competentes, como, também, conforme a demanda, destinar emendas parlamentares para contribuir com melhorias para a cidade.

O “Gabinete Itinerante” foi criado no município de Rondonópolis, em 2013, no primeiro mandato – como vereador – de Thiago Silva. No segundo mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa, o parlamentar mantém a ação junto à população em feiras, ruas, praças e associações de moradores.