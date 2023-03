Top 10 filmes para assistir na Netflix esta semana

Com o fim de semana se aproximando, nada melhor do que poder descansar o corpo acompanhado de um bom filme, não é mesmo? Seja com os amigos, crushs ou sozinho, preparar uma pipoca e sentar no sofá para ver um filminho parece sempre uma ótima ideia.

Spoiler: essa semana o top 10 está cheio de drama, comédia, suspense e títulos para assistir em família. Confira!

Roubo pelos ares

A trama acompanha uma comissária de bordo e seu parceiro de negócios, com a tarefa de roubar diamantes e escapar das garras de um agiota. 40.000 pés acima do solo, o roubo dá terrivelmente errado e se transforma em uma situação de refém.

Padre Johnny

Baseado em uma história real: Patryk é condenado pelo tribunal a prestar serviços comunitários em um hospício como punição por um roubo. Na instituição ele conhece o padre Jan Kaczkowski, que cuida dos moribundos de maneira notável e sabe motivar os alunos da escola profissionalizante a fazer trabalhos de caridade regularmente e com muito humor. Um evento dramático garante que as vidas dos dois estejam intimamente ligadas.

Cidade de Deus

Na Cidade de Deus, a vida é difícil e perigosa, entre o crime organizado e a violência policial. O filme, narrado por Buscapé, conta as histórias trágicas de vários habitantes da comunidade, seguindo também os esforços do protagonista para realizar seu sonho: ser fotógrafo.

Luther

Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luther foge da prisão em busca de um serial killer.

Fúrias Femininas

Neste filme, três temíveis vigilantes são reunidas para derrubar o sinistro sindicato do crime que governa as ruas escuras de Saigon nos anos 90. Uma prequela de “Fúria Feminina” (2019).

Mistério no Mediterrâneo

Em uma incrível viagem à Europa, um policial de Nova York e sua esposa cabeleireira tentam solucionar um caso de assassinato a bordo do iate de um bilionário.

Patrulha Canina – O Filme

O filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura.

A Elefanta do Mágico

Um garoto aceita o desafio proposto pelo rei: realizar três tarefas impossíveis para ganhar uma elefanta mágica e ter a chance de ir atrás de seus sonhos.

Já era Hora

Um homem que trabalha demais e vive apressado começa a pular de ano em ano sem perceber. Agora, ele só quer que o tempo passe mais devagar.

O Rei das Sombras

Neste filme, Adama perdeu a visão ainda criança, após ter sido atropelado. A morte inesperada de seu pai traz à tona conflitos familiares latentes, quando a partir daí, ele precisa conviver com seu meio-irmão Ibrahim, considerado uma figura influente no bairro. Os dois meio-irmãos (filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe) nunca se deram bem, por possuírem personalidades e valores distintos. No conflito de gangues entre os arranha-céus cinzentos, os meio-irmãos se encontram em lados diferentes. À medida que os confrontos se tornam cada vez mais violentos, ocorre um desastre.