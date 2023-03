Top 10 filmes para assistir na Netflix nesta semana

Com o fim de semana se aproximando, nada melhor do que poder descansar o corpo acompanhado de um bom filme, não é mesmo? Seja com os amigos, crushs ou sozinho, preparar uma pipoca e sentar no sofá para ver um filminho parece sempre uma ótima ideia.

Spoiler: essa semana o top 10 também está cheio de filmes para a criançada e sucessos do cinema brasileiro. Confira!

Luther: o Cair da Noite

Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luther foge da prisão em busca de um serial killer.

Acampamento de Férias 4

Luccas e Gi se preparam para a maior competição que a turma do Roxteen já enfrentou. Quando perdem o patrocinador, terão que criar as ideias mais mirabolantes e participar de uma gincana cheia de música e aventura para chegar ao Desafio Final.

Em Uma Ilha Bem Distante

A história segue Zeynep Altin, uma mulher de meia-idade sobrecarregada com trabalho e menosprezada pela família que está perto de seu limite. Quando a funerária faz uma confusão e veste sua amada e falecida mãe com um terno em vez do seu vestido favorito, ela surta de vez.

Patrulha Canina – O Filme

O filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura.

Uma Quase Dupla

Uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, e o subdelegado Cláudio recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do caso.

Última Parada 174

Baseado em fatos reais. Em 2000, Sandro do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, sequestra um ônibus no Rio de Janeiro, mantendo uma mulher sob a mira do seu revólver.

Carandiru

Médico sanitarista se oferece para realizar o trabalho de prevenção ao vírus HIV no Carandiru, maior presídio da América Latina, durante a década de 1990. Convivendo diariamente com a dura realidade dos detentos, ele presencia a violência agravada pela superlotação, a precariedade dos serviços prestados e a animalização dos presos. Paradoxalmente, ele conhece o sistema de organização interna e o lado frágil, romântico e sonhador dos homens cumprindo pena.

Pornhub: Sexo Bilionário

Com depoimentos de artistas, defensores de sobreviventes de exploração sexual e ex-funcionários, este documentário mostra em detalhes os sucessos e escândalos do site Pornhub.

Lágrimas do Sol

O governo nigeriano está falido e o país à beira de uma guerra civil. Na selva, o tenente A.K. Waters é responsável por liderar uma equipe de soldados na tentativa de resgate da Dra. Lena Kendricks. Quando Waters e sua equipe localizam Kendricks, ela diz que não abandonará seus pacientes. A equipe provoca a ira das forças de Estados Unidos e Nigéria quando tenta proteger os refugiados.

Amor ao Primeiro Beijo

Com a habilidade de ver o futuro, Javier descobre quem é o grande amor de sua vida. Só tem um problema: ela é a namorada do seu melhor amigo.