Trabalhador cai de telhado, fica inconsciente e é socorrido pelo Samu em Rondonópolis

Um acidente de trabalho foi registrado na tarde desta segunda-feira (13) na região do Globo Recreio, em Rondonópolis – MT. Duas pessoas estavam tirando as telhas do imóvel que pertence a uma empresa particular.

Segundo a testemunha, o trabalhador caiu de uma altura de cerca de 3 metros e ficou inconsciente.

O Samu foi acionado e quando chegou ao local a vítima já havia acordado, mas estava confusa, com um trauma na cabeça e um sangramento.

Ele foi levado ao Hospital Regional para onde passará por exames.