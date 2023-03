Trabalhador que morreu dentro de condomínio em Rondonópolis descarregava piso com o irmão

O trabalhar de 57 anos, identificado como Edmar Machado da Silva, que morreu na tarde de ontem (08) em um condomínio fechado em Rondonópolis – MT enquanto descarregava piso estava junto com o irmão no momento do acidente.

De acordo com o Boletim de Ocorrências registrado pela Polícia Civil, a vítima estava com o irmão e mais um ajudante descarregando o piso porcelanato de aproximadamente 30kg cada peça, quando, uma quantidade de pisos ‘pendeu’ em cima da vítima.

Segundo a perícia, as primeiras impressões foram de que o peso do material quebrou a coluna e as costelas da vítima.

O caso segue em investigação.