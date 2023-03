Trabalhos de resgate em trens que colidiram na Grécia são encerrados

Os trabalhos de resgate nas ferragens dos trens que se chocaram há três dias na Grécia terminaram nesta sexta-feira (3), enquanto seguem os esforços para encontrar centenas de desaparecidos e identificar a maior parte das vítimas da tragédia, que chegam a ao menos 57.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros, as tarefas no local seriam concluídas hoje, e os primeiros vagões do trem de passageiros serão transportados para outra área, onde ainda serão inspecionados pela polícia.

De acordo com as autoridades locais, 56 pessoas que viajavam no trem são consideradas desaparecidas, de acordo com lista divulgada pelas autoridades.

Segundo dados oficiais, até agora 36 das 57 vítimas foram identificadas. O processo é lento pois a maioria dos corpos estava carbonizada, tornando impossível a identificação por testes de DNA.

Incerteza sobre passageiros

Três dias após a tragédia, continua a incerteza sobre o número exato de passageiros que viajava no trem, já que houve pessoas que subiram na composição na estação de Larissa e compraram passagens junto a bilheteiros que estavam em seu interior.

Por causa disso, essas pessoas não estão na lista oficial da operadora dos trens, a companhia Hellenic Train, que tem 342 passageiros e dez funcionários. No trem de carga também envolvido na tragédia iam dois maquinistas.

Ao todo, 50 pessoas continuam hospitalizadas, a maioria delas estudantes de 20 a 25 anos. Seis delas estão internadas em UTIs de hospitais locais.

Tragédia na noite de terça

A tragédia aconteceu na noite de terça-feira, no norte da cidade de Larissa, quando o trem de passageiros colidiu frontalmente com outro de carga.

As autoridades gregas concentram as investigações em entender por que ocorreu uma grande explosão após o choque frontal, conforme mostra a emissora pública de televisão local ERT.

Segundo a imprensa local, bombeiros encontraram no segundo vagão do trem de passageiros, que funcionava como restaurante, dois botijões de gás.

Também está sendo investigada a existência de um possível excesso de óleo nos depósitos que são usados para o sistema de freios da composição.