Transporte público será gratuito em Rondonópolis nesta sexta-feira

O transporte coletivo nesta sexta-feira (3) será gratuito em todas as linhas das 5h às 23h dentro de Rondonópolis. A ação visa atender todas as famílias que participarão da solenidade da entrega dos apartamentos do residencial Celina Bezerra.

“Eu quero convidar mais uma vez a toda nossa população beneficiária do Celina Bezerra, o dia sonhado por todos nós chegou. Este é o momento de todos nós prestigiarmos, principalmente as famílias que vão receber as suas chaves. Todos terão acesso livre, então o transporte público municipal ele estará disponível gratuitamente. Aquelas famílias que não tem condição de se locomover até o local, vão poder participar igualmente da entrega”, explicou a secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues.

De acordo com o presidente da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), Ivanilson de Oliveira Aguiar Junior, os passageiros não precisam apresentar nenhum documento para embarcar de forma gratuita. “No dia os colaboradores estarão instruídos a fazer a liberação de todos os usuários que tiverem interesse de participar, seja qual linha, seja qual seja o destino do usuário”, comentou.

Os moradores de bairros onde não há linha direta para o Celina Bezerra precisarão fazer uma integração. Saindo do seu bairro vai fazer a troca de veículo no centro para pegar a linha do Alfredo de Castro que será direcionado para o Celina Bezerra.

Antes, durante e após a finalização do evento haverá monitorando da AMTC para caso seja necessário aumentar a quantidade de veículos fazendo a linha Alfredo de Castro ou diminuindo o intervalo entre um ônibus e outro que atualmente é de 30 minutos visando suportar a demanda.