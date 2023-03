TRE de Mato Grosso retoma coleta biométrica dos eleitores de forma gradual

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) retomou na quinta-feira (09), a coleta biométrica dos(as) eleitores(as). A retomada ocorre de forma gradativa no estado, sendo que a primeira etapa da Fase 1 contempla os municípios de Alto Araguaia (8ª Zona Eleitoral), Alto Taquari (8ª ZE), São Félix do Araguaia (15ª ZE), Luciara (15ª ZE), Sinop (22ª ZE), Sorriso (43ª ZE), Cuiabá (todas as Zonas Eleitorais) e Várzea Grande (todas as ZEs).

A segunda etapa de retomada do atendimento biométrico terá início em 20 de março de 2023, na seguintes cidades: Poconé (4ª ZE), Nova Mutum (5ª ZE), Cáceres (6ª ZE), Barra do Garças (9ª ZE), Aripuanã (11ª ZE), Campo Verde (12ª ZE), Tangará da Serra (19 ZE), Lucas do Rio Verde (21ª ZE), Alta Floresta (24ª ZE), Pontes e Lacerda (25 ZE), Juara (27ª ZE), Juína (35ª ZE), Santo Antônio de Leverger (38ª ZE), Primavera do Leste (40ª ZE), Araputanga (41 ZE), Guarantã do Norte (44ª ZE), Querência (53ª ZE), Brasnorte (56ª ZE), Paranatinga (57ª ZE), Campo Novo do Parecis (60ª ZE), Comodoro (61ª ZE), Rondonópolis (10ª e 46ª ZEs).

No dia 03 de abril começará a terceira e última etapa da Fase 1, nos municípios de Guiratinga (2ª ZE), Rosário Oeste (3ª ZE), Diamantino (7ª ZE), Barra do Bugres (13ª ZE), Jaciara (14ª ZE), Vila Rica (16ª ZE), Arenápolis (17ª ZE), Mirassol D’Oeste (18ª ZE), Colíder (23ª ZE), Nova Xavantina (26ª ZE), Porto Alegre do Norte (28ª ZE), São José do Rio Claro (29ª ZE), Água Boa (30ª ZE), Canarana (31ª ZE), Cláudia (32ª ZE), Peixoto de Azevedo (33ª ZE), Chapada dos Guimarães (34ª ZE), Vera (36ª ZE), Sapezal (42ª ZE), Pedra Preta (45ª ZE), Poxoréu (47ª ZE), Cotriguaçu (48ª ZE), Nova Monte Verde (50ª ZE) e São José dos Quatro Marcos (52ª ZE).

É importante destacar que o Cadastro Eleitoral ficará aberto durante todo o ano, portanto, o(a) eleitor(a) terá tempo suficiente para cadastrar a biometria ou regularizar a situação, antes das Eleições Municipais de 2024.

A Justiça Eleitoral ressalta que nos dias 06, 07 e 08 de março os Cartórios Eleitorais realizam atendimentos por demanda espontânea, considerados como pré-lançamento da biometria. Neste período, o objetivo é que as equipes dos Cartórios e da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) possam identificar eventuais erros, corrigi-los, melhorar processos e também evitar tumulto no atendimento.

Para conseguir implementar o plano, o TRE-MT recebeu 250 kits biométricos de Tribunais Regionais Eleitorais de outros estados. A segunda fase do projeto ocorre em agosto e a previsão é que em dezembro de 2023 todos os municípios de Mato Grosso já estejam em atendimento biométrico.