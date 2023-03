Três dicas para tirar as melhores fotografias ao ar livre

Encontrar o melhor ângulo sob a luz natural, a melhor pose na chuva ou a melhor definição durante a noite são apenas alguns dos desafios enfrentados por quem quer tirar as melhores fotos em ambientes externos. Não saber como resolver cada um pode estragar o registro da viagem, evento ou momento perfeitos.

Para ajudar os aspirantes a fotógrafos a tirar as melhores fotos ao ar livre, a fotógrafa profissional e parceira da Fujifilm, Diésica Mansano, separou três dicas sobre como aproveitar melhor a iluminação, o ângulo e o próprio ambiente. Confira!

Luz natural

Você já deve ter escutado que a iluminação pode salvar ou condenar uma foto para sempre. Em imagens ao ar livre, essa frase faz ainda mais sentido. A luz direta do sol, por exemplo, pode revelar detalhes que não ficam bons na foto, bem como ressaltar cores claras (como o branco) e sombras. Para evitar sorrisos e blusas saturados e obscurecer algumas partes, a principal dica aqui é ter certeza do que você quer dar destaque na foto.

Se a intenção é mostrar o dia ensolarado exatamente como ele é, com alta luminosidade e cores fortes, valorize a luz do sol. Mas se o objetivo for uma imagem mais suave, procure locais onde a incidência da luz seja indireta — uma sombra ou região coberta, por exemplo.

Outra possibilidade para usar a iluminação como ferramenta é a opção de ir “contra a luz”, ou seja, quando o que ilumina o fundo da imagem é mais forte do que o que está iluminando diretamente a pessoa, lugar ou objeto fotografado. Essa alternativa ajuda a suavizar o que está sendo fotografado — muito utilizado em fotos de pôr do sol e paisagens naturais.

Agora, se o ambiente foi, de alguma forma, prejudicado pela chuva, saiba que nem tudo está perdido. A iluminação do tempo nublado é a melhor para uma pele incrível nas imagens, o que permite ótimos resultados no quesito fotografia. Isso porque, de qualquer direção, a luz é suave e não invasiva.

Conheça o ambiente a ser fotografado

Você já parou para pensar que, além de dar atenção ao objeto principal da foto, o entorno é de extrema importância para a imagem perfeita? Em muitas fotos, por exemplo, a pessoa pode ficar ótima, mas o fundo tem lixeiras, postes, placas e até mesmo outras pessoas que acabam aparecendo em posições aleatórias. Por isso, nesses casos, o mais indicado é olhar a sua volta e tentar entender a disposição e os melhores ângulos do ambiente.

Horário também é importante

Outra recomendação para quem vai fotografar ao ar livre é prestar atenção nos horários mais indicados (dependendo do seu objetivo) em cada ambiente. Há lugares com menor movimentação pela manhã, por exemplo. Isso faz com que tenham mais opções de ângulos e menor probabilidade de sair alguém ao fundo. Ou então, saber os horários em que os ambientes ficam “mais bonitos”. Alguns são mais conhecidos pelo pôr do sol, por exemplo. Então, o ideal é chegar mais cedo para estudar o entorno e preparar o espaço.

Juntas, essas dicas reforçam a importância de se ter uma base de composição. Mesmo para as pessoas que não possuem equipamentos profissionais de fotografia, ao seguir o passo a passo da melhor composição de imagem, pode fazer um álbum incrível.