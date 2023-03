UFR promove encontro de conscientização sobre o autismo

Na próxima terça-feira (4), a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) promove o 1º Encontro de Conscientização sobre o Autismo. O objetivo da ação é construir um espaço de diálogo no qual seja possível colocar em debate a experiência e práticas profissionais com pessoas autistas. O evento ocorre a partir das 13h30, no Auditório do bloco A do campus universitário, e é uma forma de dar visibilidade às discussões do Abril Azul, campanha nacional orientada para conscientizar a população sobre a necessidade de inclusão social das pessoas autistas.

No período da tarde, serão apresentadas algumas das dificuldades enfrentadas pelos autistas e que dificultam seu acesso à educação. A ideia é levantar questionamentos e apontar maneiras por meio das quais é possível promover a inclusão no ambiente escolar. A mesa de especialistas será composta pela neuropsicopedagoga, Ana Cristina Viana Corá; pela psicopedagoga, Maurycéia Leitte; e pela psicóloga, Priscila Duarte.

Pela noite, às 19h30, serão abordadas dúvidas a respeito de genética e da utilização de fármacos. A mesa redonda também deve discutir quais evidências já foram encontradas nas pesquisas científicas mais recentes que são capazes de oferecer uma melhor qualidade de vida para pessoas autistas. Os palestrantes da noite serão a farmacêutica, Aluna de Araújo e Marcondes; o farmacêutico e professor do curso de medicina, André Bacchi; e a bióloga e professora do curso de medicina, Claudinéia de Araújo.

O evento é uma iniciativa da Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE), da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da UFR (PROEXA), e foi pensado como uma forma de também celebrar o Dia Mundial do Autismo (2 de abril), data criada pela Organização das Nações que neste ano possui como tema: Educação inclusiva e de qualidade para todas as pessoas.

O evento é gratuito e aberto a toda comunidade de Rondonópolis e região. Qualquer pessoa que tiver interesse pode realizar sua inscrição por meio do sítio eletrônico do evento, onde também é possível conhecer mais detalhes sobre o perfil dos palestrantes. Os participantes que realizarem a inscrição receberão um certificado de comprovação da presença no 1º Encontro de Conscientização sobre o Autismo.