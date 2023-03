Um em cada dez brasileiros com dinheiro esquecido pede para sacar

Nos quatro primeiros dias de reabertura do SVR (Sistema de Valores a Receber), do BC (Banco Central), foram liberados R$ 254,7 milhões a 3,8 milhões de pessoas físicas e jurídicas. O número representa 9,5% do total de brasileiros e empresas que têm direito a resgatar dinheiro esquecido em bancos e instituições.

Segundo o BC, estão disponíveis cerca de R$ 6 bilhões de valores a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.

As consultas foram liberadas no dia 28 de fevereiro, e os pedidos de resgate estão sendo feitos desde a última terça-feira (7). De acordo com a autoridade monetária, o maior valor sacado por uma pessoa foi R$ 749,5 mil e por uma empresa, R$ 252,3 mil.

A ferramenta também permite a empresas e pessoas físicas a consulta e o resgate de valores de pessoa falecida. O número de pessoas que pediram o resgate de valores de falecidos desde o início do programa soma 1,1 milhão. Somente na sexta-feira, 63,7 mil herdeiros ou testamentários sacaram valores.

Assim como nos últimos dias, não houve fila virtual na sexta-feira. Na terça-feira (7), no primeiro dia de saques, a espera média na fila virtual chegou a duas horas durante a manhã. Ao longo da tarde, o tempo de espera reduziu-se rapidamente até ser zerado por volta das 17h15 do mesmo dia, segundo o BC.

A autoridade monetária afirmou que o SVR permanecerá aberto para todos, sem interrupções programadas, para que cada um possa recuperar os valores esquecidos no sistema financeiro.

O serviço verifica contas-correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito; recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados; tarifas cobradas indevidamente; e parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas.

Como consultar

• Acesse a página valoresareceber.bcb.gov.br e informe:

– para valores de pessoas físicas: CPF e data de nascimento

– para valores de pessoas jurídicas: CNPJ e data de abertura da empresa

• Se tiver valores, você poderá clicar no botão “Acessar o SVR” para obter mais informações e verificar como solicitar os recursos.

Como consultar valores de pessoa falecida

• Acesse a página valoresareceber.bcb.gov.br e informe o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

• Após verificar se a pessoa falecida tem valores, selecione “Acessar o SVR”.

• Você precisará entrar no sistema com a sua conta gov.br, nível prata ou ouro.

Como acessar o sistema

• Após fazer a consulta e verificar que há valores a receber, você clicará no botão “Acessar o SVR”. Se não houver fila de espera, você será transferido para a página de login da conta gov.br.

• Para acessar seus valores (pessoa física) ou os de pessoas falecidas, sua conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro.

• Para acessar valores de pessoa jurídica, sua conta gov.br precisa ter o CNPJ a ela vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto colaborador).

• Você terá 30 minutos dentro do sistema. Esse tempo é suficiente para fazer tudo o que precisa, mas fique atento ao reloginho no canto superior da tela.

Fila para acessar o sistema

• Se houver muita gente no sistema ao mesmo tempo, você terá que aguardar em uma fila (sala de espera) virtual. O sistema vai informar o número de usuários à sua frente e a estimativa de tempo de espera.

• Enquanto aguardar, você poderá fazer outras coisas. Só não feche a página da fila.

• Depois, o sistema vai informar quando chegar sua vez, e você terá até cinco minutos para fazer o login com sua conta gov.br.

Se houver impossibilidade de entrar na fila

• Se o número de pessoas que já estão na fila atingir a capacidade máxima, o sistema não permitirá novas entradas. Nesse caso, é recomendado que o usuário volte em outro horário.

Como solicitar valores de pessoas físicas e jurídicas

• Já no sistema, clique no botão “Meus valores a receber” e aceite o Termo de Ciência. Depois disso, você poderá ver os seguintes dados:

– montante do valor a receber;

– nome e dados de contato da instituição que deve devolver o valor;

– origem (tipo) do valor a receber; e

– mais informações sobre o valor a receber, quando for o caso.

• Em seguida, siga as orientações indicadas.

a) Se o sistema oferecer a opção “Solicitar por aqui”:

Selecione uma de suas chaves Pix (campo obrigatório) e informe seus dados pessoais; e guarde o número de protocolo, para entrar em contato com a instituição, se necessário.

• Nesse caso, você receberá o valor em até 12 dias úteis; mesmo que você tenha indicado a chave Pix, a instituição pode devolver o valor por TED ou DOC para a conta da chave Pix selecionada.

• A instituição pode entrar em contato pelo telefone ou pelo email indicado por você para confirmar sua identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para sua segurança e a da instituição. Mas não forneça senhas a ninguém.

b) Se o sistema oferecer a opção “Solicitar por aqui” mas não apresentar chave Pix disponível para seleção:

Entre em contato diretamente com a instituição financeira, pelo telefone ou pelo email informado por ela, para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis; ou, se preferir, crie uma chave Pix e volte ao sistema para solicitar o valor.

c) Se o sistema não oferecer a opção “Solicitar por aqui”:

Entre em contato diretamente com a instituição financeira, pelo telefone ou pelo email informado por ela, para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis.

Cuidado com golpes

• O único site em que você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

• Todos os serviços do Sistema Valores a Receber são totalmente gratuitos. Não faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

• O Banco Central não envia links nem entra em contato com você para falar sobre valores a receber nem para confirmar seus dados pessoais.

• Somente a instituição que aparece no Sistema Valores a Receber é que pode contatar você, e ela nunca vai pedir sua senha.

• Não clique em links suspeitos enviados por email, SMS, WhatsApp ou Telegram.