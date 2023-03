Unemat abre processo seletivo para contratação de 143 estagiários

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) abriu processo seletivo para a contratação temporária de 143 estagiários para atuação nos câmpus da universidade e na sede da Reitoria. Das vagas, 66 são para início imediato e 77 para cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até sexta-feira (03) para as vagas disponibilizadas nos câmpus, e até sábado (04) para as vagas da Reitoria.

Podem participar alunos regularmente matriculados no curso correspondente ao requisito estabelecido como requisito para a vaga, e que tenham cursado, no mínimo, 300 horas de aula. Não serão aceitos alunos formandos.

Para o estágio, a jornada é de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias. Os contratados receberão uma bolsa mensal de R$ 900, acrescida de R$ 200 de auxílio transporte.

Os interessados devem encaminhar pelo e-mail [email protected]: a ficha de Inscrição preenchida (conforme modelo disponível no edital); cópia do atestado de matrícula; documento de identidade; histórico escolar atualizado; comprovante do CadÚnico (em caso de inscrição na vaga específica); e documento que comprova ser Pessoa com Deficiência (em caso de inscrição na vaga específica).

Processo seletivo

O processo seletivo é composto por duas etapas, sendo a primeira a aplicação de uma prova de caráter eliminatório/classificatório, com questões dissertativas, no dia 14 de março. Já a segunda etapa consiste em uma entrevista, também de caráter eliminatório/classificatório, que será realizada entre os dias 20 e 24 de março. A divulgação do resultado final será

O resultado final do processo irá considerar o resultado das duas etapas, sendo considerados aprovados os candidatos com maiores notas. Em caso de empate, os critérios para desempate seguem a seguinte ordem: 1) estudantes inscritos no CadÚnico; 2) maior nota na etapa 1; 3) maior nota na etapa 2; 4) maior tempo de matrícula no curso atual; 5) candidato com maior idade.