Vai mudar de nome?

Alexandre, o Grande, o maior general da história da humanidade, conquistador de todo o mundo conhecido de seu tempo, preparava-se para o mais importante de seus confrontos, a Batalha de Gaugamela, travada em 1º de outubro de 331 a.C.

Na noite anterior ao combate, como estivesse sem sono, passou Alexandre a passear pelo acampamento, pensando como seria a luta e imaginando estratégias novas de suplantar o exército persa, comandado por Dario III. Ao chegar à entrada do campo, viu ali a sentinela dormindo. Ora, dormir durante a vigília punha em risco todo o exército, já que poderia ser tomado de assalto de surpresa pelo inimigo, e a infração era punida com a morte.

Alexandre, o Grande, acordou seu soldado que, ao ver o general, pulou de um salto e se pôs em pé, em posição de continência. “Você dormiu durante sua vigília, soldado?”, perguntou o rei. “Sim, Majestade, adormeci. Perdoe-me”, já suplicava o homem. “Qual seu nome?”, quis saber o comandante. “Alexandre”, respondeu o guarda. “O quê? Como diz ser seu nome?”, perguntou outra vez, em tom de ceticismo. “Alexandre é o meu nome, Majestade”. Ao que lhe respondeu o general: “Pois mude de nome, ou mude de atitude”.

E você, pergunto eu, como chama a si mesmo? Você se diz médico? Clinique, pois, buscando o bem estar e a saúde de seus pacientes mais que os interesses financeiros dos grandes conglomerados da indústria de medicamentos, ou mude de nome. Você se diz jornalista? Exerça sua atividade com responsabilidade, deixando de lado a boataria e as “fake news” para se dedicar à boa técnica do jornalismo na edição de suas reportagens, ou mude de nome. Você se chama de advogado, promotor de justiça, juiz? Seja um operador do Direito que busque justamente isto, o que é direito, o que é certo, o que é justo. Façam isto ou mudem de nome, de profissão.

Assim como em uma empresa, só existe bom êxito quando todos cumprimos nossos papéis. Veja o caso aqui da TV Cidade, uma das empresas que trabalho no Grupo Agora. O Departamento Comercial precisa negociar os espaços para veiculação de mídia aos anunciantes. Para tanto, precisam de um programa de televisão que tenha audiência e credibilidade. É aí que entra em cena o Departamento de Jornalismo, que produz conteúdo de qualidade para os telespectadores.

Só que os repórteres não têm como sair às ruas para buscar a notícia se os Departamentos Técnico e Financeiro não fornecerem meios materiais para a realização do trabalho. Os repórteres e cinegrafistas precisam de câmera e microfone que funcionem, de gasolina no tanque de combustível do carro etc. E o que seria de todos nós aqui se nossa recepcionista não fosse tão atenciosa e prestativa com os que nos visitam ou sem a maestria da nossa copeira. Somos engrenagens que, para rodar, têm que estar ajustadas.

Como numa empresa, também na sociedade devemos exercer, não um papel, mas um mister, um ofício útil ao corpo social. Se a gente começar a fazer mais e melhor aquilo do que somos chamados profissionalmente, tudo ficará melhor. Se não, é melhor mudar de nome.