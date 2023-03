Vanderlei Luxemburgo desmente boato de que teria morrido; ‘mais vivo que nunca’

O técnico Vanderlei Luxemburgo publicou um vídeo nesta sexta-feira (17) para desmentir o boato de que estava entre as vítimas da queda de um helicóptero na zona oeste de São Paulo (SP).

Atualmente em Palmas (TO), o treinador se mostrou incomodado com a possibilidade de amigos e entes queridos se assustarem com a notícia falsa.

“É mentira, é fake. Tô em Palmas, Tocantins. A fake [news] tem essa característica: criar tumulto na vida da gente, pessoas próximas poderiam passar mal. Tô mais vivo que nunca”, afirmou o técnico.

Na tarde desta sexta, no bairro da Barra Funda, quatro homens morreram após uma aeronave de táxi aéreo cair em uma fábrica abandonada.

As vítimas eram três passageiros e o piloto. O Corpo de Bombeiros confirmou a informação.

Três homens eram de São Paulo, e o outro, do Rio de Janeiro. Ainda não há identificação das vítimas.