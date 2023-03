Vara da Saúde de Mato Grosso atende pacientes e familiares pelo WhatsApp

A Vara da Saúde de Mato Grosso possui um canal de comunicação prático e ágil para atender a população e auxiliá-la a resolver as demandas de saúde que chegam ao Poder Judiciário: é o WhatsApp.

Por meio do número de WhatsApp da Vara da Saúde, os pacientes e familiares que precisam da atuação da Justiça para conseguir procedimentos, cirurgias ou medicamentos podem falar diretamente com os servidores que atendem na vara, sem a necessidade de locomoção até o fórum ou até mesmo sem precisar arcar com os custos de ligações telefônicas.

Basta ter um smartphone com acesso à internet e o aplicativo de mensagens instalado no celular.

A competência de analisar casos de saúde pública de todo o estado fica a cargo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sob titularidade do juiz José Luiz Leite Lindote.

“O WhatsApp facilita porque não congestiona o telefone, a pessoa pode deixar sua mensagem que nós temos um servidor exclusivo para atender nesse meio. Se ele não consegue responder de modo instantâneo, assim que possível ele vai dar uma atenção individualizada para cada solicitação feita na Vara da Saúde. O objetivo é responder todas as dúvidas e questionamentos das partes”, explica o magistrado.

Os contatos mais frequentes que o setor recebe pelo WhatsApp são para ver o andamento do processo, se o pedido foi autorizado, se foi deferido, se falta alguma documentação e como está o trâmite administrativo do caso. “A vantagem é a rapidez e a pessoalidade. Tem um atendimento exclusivo, vai ter uma resposta de uma pessoa, não de uma máquina ou um robô”, complementa o juiz Lindote.

A vendedora Marina Rodrigues da Silva buscou os serviços da Vara da Saúde pelo WhatsApp para realizar uma cirurgia cardíaca de sua mãe, que estava internada em um hospital de Várzea Grande.

Dentro de cerca de 30 dias, todos os procedimentos foram realizados pelo intermédio do WhatsApp da Vara da Saúde. Ela enviou toda a documentação necessária, recebeu atendimento constante pela equipe da Vara da Saúde e saiu muito satisfeita.

“Achei ótimo, facilita muito para a gente. Inclusive eu divulgo isso, porque conhecemos pessoas que estão internadas, eu falo para entrar com a liminar, pelo WhatsApp, vou compartilhando o telefone para ajudar outras pessoas. Imagina você precisa pedir para sair do trabalho, enfrentar fila, precisa de exames que estão no hospital, você precisa voltar no outro dia. Com o WhatsApp facilita todo esse processo”, afirma Marina.

O contato do WhatsApp da Vara da Saúde é o (65) 99224-2318.