Vereador morre em troca de tiros com a PC e Delegado é baleado

O presidente da Câmara da cidade de Rio Branco (MT), vereador Jeozafa Moraes de Castron, morreu durante um confronto com a Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (2).

Conforme informações, o parlamentar atirou no delegado Marcelo Menezes, que cumpria um mandado judicial contra ele por suspeita de integrar um grupo criminoso e facilitar o acesso de armas de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, o vereador Jeozafa era um dos alvos da Operação Rota Cercada. Quando os policiais chegaram no local, Jeozafa teria reagido e deu dois tiros que pegaram no colete do delegado e um terceiro que pegou de raspão.

O delegado foi socorrido e encaminhado para Cáceres de helicóptero. Os policiais revidaram os disparos e Jeozafa morreu ainda no local.

OPERAÇÃO

A operação Rota Cercada é realizada em quatro cidades, sendo Rio Branco, Lambari d’Oeste, Salto do Céu e em Barra do Bugres.

Ao todo, são cumpridos 40 mandados.

A ação apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, homicídio e outros delitos relacionados. O vereador alvo da ação é investigado por integrar uma associação criminosa envolvida com o tráfico na região.

Segundo a Polícia, ele atuava no apoio logístico de armas de fogo para o grupo criminoso.

Um helicóptero da Ciopaer deu auxílio na operação.

Informações estado de saúde do Delegado Marcelo Menezes

De acordo com o médico Dr Domingos Sávio e dra Letícia o delegado terá que passar por procedimento cirúrgico na região abdominal chamada de laparotomia exploradora.

Procedimento de emergência médica que está sendo realizada no hospital regional de Cáceres.

Toda a equipe de Policiais Civis envolvidos na operação Rota Cercada está engajada para o melhor resultado.

A Delegacia Regional de Cáceres está acompanhando todo o procedimento médico no hospital regional de Cáceres.