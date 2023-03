Vídeo mostra o momento em que caça russo atinge drone dos EUA em voo sobre o mar Negro

O Exército dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (16) um vídeo com o momento exato em que um caça russo atinge com combustível um drone americano que sobrevoava o mar Negro na última terça (14).

Nas imagens é possível ver a aeronave da Rússia ao se aproximar em alta velocidade e despejar combustível sobre o aparelho norte-americano não tripulado. Isso danificou a hélice traseira do drone, o que forçou as Forças Armadas dos EUA a derrubá-lo.

BREAKING: The aerial footage of the Russian fighter jet and a US drone colliding has just been released by the United States Military.

– Communications were lost for a couple of seconds with the drone just as the image gets pixelated.

– When the video feed resumed it's clear… https://t.co/NJqOZPBvWS pic.twitter.com/NDYgtZqfvW

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 16, 2023