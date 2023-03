Virginia Fonseca cobre tatuagem em homenagem a ex-namorado

No último domingo (26), Virginia Fonseca celebrou dois anos de casada com Zé Felipe. Na mesma data, ela aproveitou para cobrir uma tatuagem que tinha em homenagem ao ex namorado, o youtuber Rezende.

Virginia e Zé Felipe, que moram em Goiânia, viajaram para São Paulo e ficaram na casa de amigos. Por lá, um tatuador foi atender ao casal. O cantor fez uma tatuagem no pescoço e a influenciadora cobriu uma arte que tinha no ombro.

A antiga tatuagem da empresária era “ADR” escrito em letra cursiva. Esse é o nome da agência de Rezende, com quem a blogueira namorou antes de conhecer o filho de Leonardo. A mãe de Maria Alice e Maria Flor ficou famosa na internet na época que era agenciada pela empresa do ex-namorado.

Rezende e Virginia terminaram em 2020 e a influenciadora começou a namorar o cantor no mesmo ano. Atualmente, ela tem a própria agência de influenciadores digitais e cobriu a tatuagem antiga com um ramo de flores, como é possível ver na foto abaixo:

No mesmo dia em que cobriu a tatuagem para o ex, ela também fez uma homenagem ao marido nas redes sociais. “Dois anos de casados. Peço a Deus para que continue abençoando nossa união, que sejam 2 anos de uma vida toda, sempre leve, com muito amor e seguindo os caminhos de Deus. Que possamos sempre ser exemplo para nossas filhas e que nada no mundo tire nossa vontade de estarmos juntos”, disse.

O cantor também fez uma postagem para celebrar a união com a mulher. “Hoje é o dia que completo 2 anos de casado com o amor da minha vida, minha Virgininha. Que seja 2 anos de uma vida inteira, te amo cada dia mais”, escreveu.