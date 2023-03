Vírus com potencial de infecção em humanos é encontrado no Reino Unido

Uma pesquisa prévia publicada no repositório aberto de pré-publicação de ciências biológicas bioRxiv constatou a presença de um vírus semelhante ao SARS-Cov-2, causador de Covid-19, entre os morcegos do Reino Unido, e que estaria a apenas algumas mutações de ser capaz de infectar humanos.

O estudo captou 48 amostras fecais de coronavírus de 16 das 17 espécies que se reproduzem na área. Foram identificados nove vírus, sendo dois deles, novas descobertas aos cientistas – denominados RhGB07 e RfGB02, pertencentes ao subgênero Sarbecovírus.

Diante da descoberta, os pesquisadores monitoraram a capacidade de transmissão a humanos. Dessas duas variantes, os cientistas constataram que apenas a RhGB07 era capaz de se conectar ao receptor ACE2 (da mesma maneira que ocorre com o SARS-CoV-2, possibilitando a infecção por Covid-19).

Entretanto, mesmo com tal capacidade, os pesquisadores alegam que a possibilidade de ocorrência ainda é mínima, visto que a ligação do RhGB07 ao ACE2 é cerca de 17 menor, se comparada à mesma relação com o SARS-CoV-2, mas alegam a necessidade de maior vigilância às zoonoses com capacidades de infecção em humanos.