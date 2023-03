Vírus misterioso que provoca hemorragias nasais causa três mortes

A cidade de Baziro, no país africano de Burundi — vizinho de Ruanda e da Tanzânia —, foi posta em quarentena após o registro de infecções por um vírus não identificado que provoca hemorragias nasais. Houve a morte de três pessoas dentro das 24 horas subsequentes ao início dos sintomas.

De acordo com o SOS Media Burundi, um site de notícias locais, embora os sintomas se assemelhem aos das infecções hemorrágicas do Ebola e do Marburg, as entidades sanitárias do país descartaram a possibilidade de serem esses vírus os causadores da nova infecção.

A preocupação se dá após a vizinha Tanzânia confirmar um surto no país pelo Marburg, conforme declarado no CDC África (Centro de Controle de Doenças, em tradução do inglês).

Segundo o veículo de mídia, os sintomas incluem dores abdominais, febre alta, tontura, dores de cabeça aguda e vômitos, além de sangramento.

As autoridades sanitárias já estão em busca de um diagnóstico e estudam o patógeno para identificá-lo e traçar estratégias para controle, tratamento e combate.