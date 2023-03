Vítima de sequestro conta que tinha arma apontada para cabeça todo o tempo

A mulher de 43 anos, vitima do roubo seguido de sequestro que terminou com um dos bandidos morto em Rondonópolis – MT nesta terça-feira (07), contou aos policiais algumas das ameaças sofridas. Ela foi pega como refém em Chapada dos Guimarães e ficou por cerca de 3 horas com os assaltantes.

Segundo a vítima, a todo o tempo a dupla apontava a arma para a cabeça dela e em determinado momento um deles, que estava no banco traseiro, chegou a dar uma ‘gravata’ nela, que é um golpe no pescoço que leva ao sufocamento.

Eles estavam com duas armas, sendo um revólver 357 e uma pistola 9 mm. O assaltante morto foi identificado como Jose Henrique Augusto de Almeida e já tinha dois mandados de prisão em aberto.

OUTRO ASSALTO

Os mesmos homens envolvidos na ocorrência são suspeitos de praticar um crime da mesma natureza ontem (06) na Vila Mineira, em Rondonópolis.

De acordo com relatos da vítima, ela saiu da empresa e ao chegar ao carro foi abordada por dois homens armados que colocaram-na no banco traseiro e um capuz na cabeça.

A vítima também ficou por horas sob poder dos bandidos e teve o cartão usado em diversas compras. Depois, foi abandonada no Km 353 da BR-364.