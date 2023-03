Wombat fêmea chega ao Aquário de São Paulo

Potato é a nova integrante do Aquário de São Paulo. Com sete anos, a wombat fêmea chegou ao Aquário em meados de agosto e passou por um período de adaptação, chamado “Quarentena”. No final de 2022, já completamente adaptada à nova rotina em São Paulo, Potato se juntou ao Burguer no recinto que integra a área da Austrália.

“Ela chegou aqui bem, mas é praxe fazer todos os exames clínicos e complementares, além da adaptação à nova rotina, dieta e ao parceiro de recinto”, explicou a bióloga de mamíferos do Aquário de São Paulo, Fabiana Padilha.

Wombats são mamíferos marsupiais, ou seja, possuem uma bolsa (marsúpio), assim como os cangurus e coalas, onde os filhotes terminam o seu desenvolvimento após o nascimento. A abertura da bolsa dos wombats é virada para trás, uma vez que a espécie tem o hábito de escavar, assim não entra terra dentro da bolsa.

Potato e Burguer se alimentam de tubérculos, raízes e folhas. A alimentação no Aquário de São Paulo é oferecida três vezes ao dia. O status de ameaça dos wombats é pouco preocupante, porém algumas regiões de ocorrência tem a atenção da população, por conta de queimadas e problemas com sarna.

De acordo com a bióloga do Aquário, os wombats dormem em média 16h por dia e o maior pico de atividade dos animais é noturno ou ao amanhecer. “Essa espécie pesa em média de 20 a 30 quilos e pode chegar a 1,15m de comprimento. Outra curiosidade é que os wombats, por habitarem áreas mais secas da Austrália, extraem toda água dos alimentos, o que faz com que o seu cocô tenha o formato quadrado”, acrescentou Fabiana Padilha.

Burguer e Potato estão completamente integrados. A vinda de uma wombat fêmea para o Aquário de São Paulo faz parte do programa de conservação das espécies e proteção ambiental do local.