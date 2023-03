Xuxu Dal Molin assume na ALMT

O segundo suplente do União Brasil, Xuxu Dal Molin, assumiu na manhã de sexta-feira (24), na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), a cadeira parlamentar do deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União Brasil), licenciado da Casa de Leis por 120 dias – a opção do secretário estadual de Saúde e titular da primeira suplência, Gilberto Figueiredo, pela permanência no Executivo, possibilitou a posse de Dal Molin no Legislativo.

Titular na legislatura que passou, Xuxu Dal Molin não foi reeleito, mas nem por isso interrompeu sua atuação na cena política mato-grossense – e já assumiu a vaga no Poder Legislativo incumbido pelo presidente, seu correligionário Eduardo Botelho (União Brasil), da importante missão de representar o parlamento mato-grossense no acompanhamento dos contratos que serão celebrados pelo governo estadual para a duplicação da rodovia BR-163.