3 benefícios do consumo de cenoura para a saúde

Quando você era criança, provavelmente já ouviu falar que as cenouras são boas para os olhos. Isso é verdade, mas os benefícios das cenouras não param por aí. Aqui estão algumas outras vantagens boas para sua saúde:

Cenouras equilibram o açúcar no sangue

Embora as cenouras sejam conhecidas por serem mais ricas em açúcar em comparação com outros vegetais, elas têm propriedades anti-diabéticas, o que foi relatado em uma revisão publicada na Food and Nutrition Sciences. A revisão cita que as pessoas que tinham níveis mais baixos de carotenóides – os pigmentos que dão às cenouras sua cor laranja – tinham níveis mais altos de açúcar no sangue e níveis mais altos de insulina em jejum. Isso sugere que os carotenóides podem ajudar no controle do diabetes.

Além disso, foi demonstrado que a fibra solúvel nas cenouras ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e insulina depois de comer. Cenouras cruas ou levemente cozidas também têm baixo índice glicêmico, o que as ajuda a fornecer um suprimento constante de energia.

Ajudam na regulação da pressão arterial

O potássio nas cenouras desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial. Este mineral equilibra os níveis de sódio, ajudando a eliminar seu excesso do corpo, o que alivia a pressão do coração. Isso também torna as cenouras uma boa escolha se você quiser desinchar depois de consumir muitos alimentos salgados.

Além disso, uma pesquisa de 2020, publicada no Journal of the American Heart Association, descobriu que as cenouras, entre algumas outras frutas e vegetais, apresentavam alguns dos maiores benefícios para a saúde cardiovascular.

Cenouras fortalecem sua imunidade

Um artigo de 2019, publicado na Foods, também mencionou duas vitaminas nas cenouras que são benéficas para o sistema imunológico: vitamina C e vitamina A. A vitamina C nas cenouras ajuda a manter o sistema imunológico saudável, enquanto a vitamina A suporta o sistema imunológico, desempenhando um papel importante na formação e proteção das membranas mucosas – que atuam como barreiras para manter os germes fora do corpo.