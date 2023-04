49ª Exposul acontece entre os dias 7 e 12 de agosto em Rondonópolis

A 49ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul) 2023 acontece entre os dias 7 e 12 de agosto, no Parque de Exposição Wilmar Peres de Farias e contará com cinco shows nacionais sertanejos e dois religiosos. O anúncio foi feito durante uma coletiva com a imprensa na manhã desta segunda-feira (3).

A Exposul é o maior evento agropecuário da região Sul de Mato Grosso. O evento contará com uma das maiores estruturas de show e exposição do Estado, tendo este ano mudança na posição do palco.

Durante a coletiva o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Lucindo Zamboni Junior, pontuou que a novidade para este ano é o palco 360º.

“Vamos ter um palco 360°, tudo novo, uma inovação para a cidade e região. O palco ficará no começo da arena tendo vista para todo mundo, aumenta a visão para a pista principalmente. Ano passado ficou muito apertado para o pessoal e esse ano nós aumentamos praticamente 40% da pista para a população poder vir com mais tranquilidade para ficar no evento. A pista terá capacidade para 5 mil pessoas a mais” explica o presidente.

A edição também conta com a 35ª Cavalgada que acontece no sábado (5 de agosto), a escolha da Garota Exposul, que representará a beleza e simpatia da festa e o Torneio Leiteiro. Na arena João Poteiro, o Rodeio terá a apresentação de touros e peões, e este ano também as provas dos Três Tambores oficialmente.

SOBRE OS SHOWS

Os dois primeiros dias de exposição serão gratuitos para a população, e contará com os shows da banda Rosa de Saron (07.08) e Morada (08.08).

E nos demais dias o público poderá curtir os shows de Gusttavo Lima na quarta-feira (9/8), Murilo Huff na quinta-feira (10/8), Bruno & Marrone na sexta-feira (11/8), Felipe & Rodrigo e Hugo & Guilherme no sábado (12/8).

Os passaportes estarão disponíveis para a venda a partir deste sábado (8 de abril) em vários pontos da cidade.

A Vitrine Agropec estará de volta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A Vitrine do Plantio será outra novidade para 2023, que proporcionará ao produtor rural um espaço para conhecer novas tecnologias na área.

Em 2022 passaram pelo parque de exposições mais de 200 mil visitantes. E a expectativa para este ano é ultrapassar esse número.

PASSAPORTES

O primeiro lote dos passaportes estarão à venda a partir do dia 08 de abril, no valor de R$ 220,00. A entrada única inteira será no valor de R$ 200,00 e a meia entrada R$ 100,00.

Os ingressos poderão ser divididos em três vezes ou pagos através de pix.

Pontos de vendas: Rancho Country, Padaria Vip, West Country, TXC Shopping, Bandeirantes Calçados e pelo site Guichê Virtual.