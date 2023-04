5 benefícios do arroz para a saúde

O arroz é um dos carboidratos dietéticos mais importantes do mundo. Consumido cozido na maioria das vezes, o arroz também pode ser moído em uma farinha sem glúten. Existem muitos tipos de arroz, mas de um modo geral eles são categorizados por sua forma e cor.

Confira, abaixo, seus principais benefícios à saúde:

Pode ajudar a manter um peso saudável

O arroz integral contém fibras e proteínas, ambas conhecidas por terem um efeito saciante e contribuir para um índice glicêmico (IG) mais baixo do que o arroz branco. Isso significa que os carboidratos fornecidos por uma porção de arroz integral são convertidos em energia de forma mais constante. Por esse motivo, optar pelo arroz integral em vez do branco ajuda a reduzir a glicemia e os níveis de insulina em jejum. Tudo isso estabiliza os níveis de energia, evita os desejos e pode ajudar no controle do peso.

O arroz integral protege contra doenças crônicas

O arroz integral retém a camada de farelo e, como tal, contém compostos protetores chamados flavonoides. Esses compostos desempenham um papel importante na proteção contra doenças. Numerosos estudos sugerem que a inclusão de grãos integrais, como arroz integral, na dieta está ligada a um risco reduzido de doenças como doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, incluindo câncer pancreático e gástrico, bem como diabetes tipo 2.

O arroz branco fornece energia e restaura os níveis de glicogênio após o exercício

Atletas geralmente optam pelo arroz branco como fonte preferida de energia, especialmente quando reabastecem após o exercício. Isso ocorre porque os carboidratos refinados, como o arroz branco, são uma fonte de carboidratos rápidos e facilmente acessíveis, necessários para repor o glicogênio muscular após o esforço físico.

Arroz branco é fácil para o sistema digestivo

O arroz branco é facilmente digerido, pobre em fibras e, quando cozido e servido corretamente, é improvável que cause distúrbios gástricos. Pode ser uma opção benéfica para aqueles que sofrem de azia ou náusea, bem como durante os surtos associados a condições como diverticulite e doença de Crohn.

É um grão sem glúten

Sendo naturalmente sem glúten, o arroz é uma opção valiosa para aqueles com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca. A variedade marrom e integral é especialmente útil porque fornece fibras insolúveis, que promovem a função digestiva e “alimentam” as bactérias intestinais benéficas, tão importantes para a saúde.