5 Cabanas incríveis para conhecer no interior de São Paulo

O glamping é uma tendência que vem conquistando cada vez mais adeptos, especialmente entre aqueles que desejam se reconectar com a natureza sem abrir mão do conforto e das comodidades da vida moderna.

A palavra “glamping” é uma junção dos termos “glamour” e “camping”, e a ideia é justamente oferecer uma experiência de camping mais sofisticada e luxuosa. Em vez de barracas simples, os glampings oferecem acomodações mais elaboradas, como tendas com camas confortáveis, banheiros privativos, ar-condicionado e até mesmo cozinhas equipadas.

Confira, abaixo, algumas opções de glamping no interior de SP:

European Village

Localizada em Serra Negra, é o refúgio ideal para desconectar-se da agitação do cotidiano e entrar em contato com a natureza. É possível desfrutar de um ambiente aconchegante com decoração rústica na acomodação, enquanto desfruta de um café da manhã apreciando uma vista panorâmica das montanhas de Serra Negra.

A Cabana possui um mezanino que dá acesso ao quarto com ar condicionado e a varanda com vista para as montanhas. No andar inferior em um ambiente super charmoso fica a lareira, ideal para os dias frios.

Nomad Place

Localizada em São Bento do Sapucaí, as cabanas possuem o formato A-Frame, Domo e Tiny House, e foram inspiradas na cultura nórdica. Para a nova temporada, a Nomad Place traz como novidade um restaurante próprio e a opção em que o hóspede recebe o chef de cozinha dentro da cabana para preparar uma refeição especial. Além disso, há 12 meses vem sendo cultivado frutos vermelhos e uvas na propriedade, para que o hóspede possa colher durante a sua estada.

Natur Haus

Localizada em Embu das Artes, a menos de 30 minutos da capital, a Natur Haus é um refúgio no meio da natureza. A acomodação possui um ofurô na parte externa e ainda uma mini churrasqueira. Já na parte interna, temos um quarto com cama de casal, banheiro e uma pequena cozinha com utensílios básicos.

A cabana possui um estilo bem rústico e aconchegante e oferece serviços de massagem à parte. Outro diferencial é que ela é Pet Friendly! Se você quer relaxar, aproveitar o canto dos pássaros e toda a beleza da Mata Atlântica acompanhado de seu mascotinho, esse é o lugar!

Cabana Biguá

Localizada em Cunha, esse refúgio na Serra da Bocaina fica a 10km do centro da cidade. A Cabana Biguá tem estilo A-Frame e é super aconchegante. No quarto, uma cama king size e uma confortável poltrona estão perfeitamente posicionadas para você apreciar a vista incrível para as montanhas.

Na sala, a calefação é um ponto alto e garante um ambiente quentinho para os dias frios dessa região montanhosa. Na área externa, tem uma rede e uma lareira de chão, para você e sua companhia curtirem as noites estreladas!

Cabana Barn

Localizada em Santo Antônio do Pinhal próxima de várias cachoeiras, a Cabana Barn conta com banheira interna com hidro e cama King size. Já a área externa conta com 2 banheiras de imersão com vista e ducha, além de churrasqueira, fogueira e sauna seca.

A pequena cozinha é bem equipada e possui utensílios para que você possa preparar um delicioso café da manhã e aproveitá-lo apreciando a vista incrível.