5 destinos brasileiros para quem ama chocolate

Se você ama chocolates, saiba que o Brasil é um país que oferece uma grande variedade de sabores e experiências relacionadas ao doce. Desde as fábricas artesanais de chocolate até as fazendas de cacau, existem diversas opções para conhecer e degustar os chocolates brasileiros.

Com isso em mente, apresento cinco destinos no Brasil que são ideais para quem quer se deliciar com chocolates de qualidade, conhecer mais sobre a história e produção do cacau no país e, de quebra, curtir belas paisagens. Confira!

Gramado

Esta cidade no estado do Rio Grande do Sul é famosa por suas fábricas de chocolate artesanais e lojas. Gramado também é conhecida pelo seu festival anual de chocolate, que acontece em abril.

Ilhéus

Ilhéus é uma cidade histórica localizada na costa sul da Bahia, famosa por sua produção de cacau. Existem diversas fazendas de cacau que oferecem passeios que incluem degustação de chocolate e visitas às plantações de cacau.

Belém

A capital do estado do Pará é conhecida por seus chocolates regionais, que são feitos com ingredientes típicos da região amazônica, como cupuaçu e açaí.

Campos do Jordão

Esta cidade no estado de São Paulo é conhecida como a “Suíça Brasileira” devido à sua arquitetura europeia e clima frio. Campos do Jordão tem várias lojas de chocolate artesanal e é sede do Festival Internacional de Chocolate, que acontece todos os anos em julho.

Salvador

A capital da Bahia é conhecida por sua rica história e cultura afro-brasileira, mas também tem uma cena de chocolate crescente. Existem diversas lojas e fábricas de chocolate artesanal na cidade, além de cafeterias que servem bebidas quentes com chocolate.