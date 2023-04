5 destinos internacionais econômicos para viajar em 2023

Em um cenário de instabilidade econômica, uma grande preocupação dos brasileiros é conseguir curtir as férias sem gastar excessivamente. A alta do euro e a cotação do dólar são alguns dos fatores que contribuem para encarecer as viagens internacionais. Mas essas questões não podem impedir que a viagem dos sonhos se concretize! Os turistas ainda podem aproveitar as tão aguardadas férias no exterior sem pesar muito no bolso.

Em primeiro lugar, é necessário ter um bom planejamento financeiro e se organizar com antecedência para isso. Mas também é importante estar atento aos valores – existem diversos destinos que se mostram mais econômicos para os viajantes, como países na América do Sul, por exemplo, e até mesmo alguns locais na Europa.

Confira, abaixo, as dicas de Bob Rossato, co-fundador e VP do ViajaNet, sobre os destinos acessíveis para quem quer fazer uma viagem internacional em 2023.

Argentina

Com a desvalorização do peso argentino nos últimos anos, tornou-se mais barato para os brasileiros visitar o país, atualmente. Além de ser rico em história, belas paisagens e passeios turísticos, o país é vizinho do Brasil, o que encurta a viagem e diminui os preços de transporte. A Argentina oferece inúmeras opções para os amantes da gastronomia e muitas atrações imperdíveis. Em Buenos Aires, a capital, há diversos passeios que permitem conhecer mais sobre a história do país e sobre sua cultura, como o tango. Para os que apreciam o ecoturismo, há várias outras cidades com belezas naturais, como Bariloche, Ushuaia, Córdoba, Mendoza e Salta.

Cuba

A ilha no Caribe é um dos destinos de ótimo custo-benefício. Com praias paradisíacas, de areia branca e um mar tranquilo de águas claras, o país oferece atrações e passeios para todos os gostos. A capital, Havana, respira história e cultura, com muitos museus, rotas turísticas atrativas e arquitetura exuberante. A culinária cubana também é uma das mais apreciadas do mundo, com pratos e drinks muito aclamados internacionalmente, como o mojito.

Peru

O Peru é um país muito procurado pelos brasileiros quando se trata de turismo, com custo de vida inferior ao do Brasil e preços acessíveis, da alimentação ao transporte público. Com regiões históricas e passeios incríveis para quem aprecia uma boa paisagem, o país tem ampla diversidade cultural, com diferentes etnias. Lima, Machu Picchu, Cusco e Arequipa são as cidades mais recomendadas para os turistas, com programação diversa para aproveitar desde as belezas naturais à vida noturna local.

Colômbia

É um dos destinos mais procurados por aqueles que buscam fazer um mochilão no continente, também muito próximo ao Brasil. A Colômbia conta com belas praias e uma cultura muito rica, além de ser considerado um local seguro para os turistas visitarem. Bogotá, Medellín e Cartagena são algumas das cidades obrigatórias para conhecer, com atrações imperdíveis, sendo que esta última foi classificada como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Tailândia

Para aqueles que buscam uma viagem mais robusta, um país asiático com ótimos preços é a Tailândia, um dos destinos mais baratos do continente. Embora seja distante, o país conta com valores acessíveis quando se trata de alimentação, hospedagem e meios de transporte. Vale muito a pena conhecer a cultura tailandesa, os grandes e majestosos templos budistas, a culinária exótica e as lindas praias do país.