A lição do Orkut

Existem dois mundos em que vivemos, um empírico e o outro ideal. O primeiro é resultado de nossas experiências sensoriais. Nossos 5 sentidos nos orientam quanto às coisas que no mundo há, percebendo através do tato, da visão, da audição, do olfato e do paladar as coisas concretas que existem.

Mesmo nesse mundo experiencial, há coisas que não podemos perceber pelos sentidos porque estão além deles, como os átomos, os vírus, as milhares de transformações pelas quais passa diariamente nossa atmosfera etc. Sabemos que tais coisas existem graças a equipamentos ou ferramentas que nos permitem conhecê-las.

Mas, e quanto ao mundo ideal? Este é o que decorre das ideias, é o mundo concebido, criado, engendrado e posto para nosso viver diário. Este mundo imaginário não é fantasioso não. Antes, é bem real porquanto aceito, admitido e vivido por todos nós. Posso mesmo afirmar que o mundo ideal é como um “aplicativo” instalado em nosso “aparelho comum”, a Terra. Durante a passagem dos séculos, esses “aplicativos” são atualizados ou, de quando em quando, substituídos por novas versões, mas a estrutura permanece a mesma.

É assim que já tivemos nesse nosso “hardware” instalado e rodando o App da escravocracia, depois o App do feudalismo, substituído, por seu turno, pelo App do Estado Príncipe e, por fim do da democracia. Isto, em se tratando de organização social e política. No meio disso tudo, surgiram “App’s” tais como capitalismo, comunismo, marxismo, socialismo, social-democracia etc. Todos esses aplicativos, que definiram o modo como as sociedades humanas viveram suas vidas no planeta, foram adredemente, propositadamente, criados e instalados, forçando a todos a obedecerem a seus comandos.

Todos os sistemas de vida instalados nesse planeta, aos quais denomino de “mundo”, foram elaborados para benefício de um pequeno grupo de pessoas. Se o sistema baseado na escravidão é bom? Pergunte ao escravocrata ou ao comerciante de escravos. Se o feudalismo é bom? Pergunte ao senhor feudal. Se o sistema do Estado-Príncipe é bom? Procure saber com algum membro da realeza, da nobreza ou do clero. Mas que impressão você teria da escravocracia, ou do feudalismo, ou do Estado-Príncipe se buscasse a avaliação do escravo, do vassalo ou da plebe, respectivamente? O sistema era imposto a eles, mas não os beneficiava, de nenhum modo.

Como os outros, o “App” da atualidade, essa democracia representativa aproveita a alguns. Poucos, diga-se de passagem. Ela beneficia quem disputa o poder e quem detém o poder econômico. Pergunte a um favelado o que ele acha da democracia. No Brasil, a experiência mais alta de um favelado, o pico, o ápice, o apogeu de sua experiência democrática, é ser convocado pela Justiça Eleitoral para ir votar nos beneficiários do sistema, para depois, voltar para sua vida cotidiana em que a democracia NÃO lhe oferece educação, NÃO lhe oferece saúde de qualidade, NÃO lhe oferece oportunidade, ou horizonte divisável. É só a mesmice “de comer da mão pra boca”, numa luta diária para (sobre)viver.

Todo regime que já existiu na terra, cada “App” político-econômico-social já instalado no planeta passou por algumas atualizações até finalmente ser substituído por outro. As atualizações, sem grandes conflitos; as substituições, em grandes movimentos de ruptura. Isto se deu porque as ideias começaram a mudar e o escravo, o vassalo e a plebe, atualmente o pobre e favelado, começaram a perceber que o mundo em que vivem não foi por eles criado e a eles em nada beneficia e, por isso mesmo, precisava mudar.

Acredito que estamos à beira de um novo “set up” ou, talvez, do “replacement” (substituição) do atual modelo em que vivemos. Ou os atuais criadores do “App” ora em uso o mudam, e bastante, ou poderão ser substituídos. Tomara que aprendam essa lição com o Orkut.