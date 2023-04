A melhor caridade

Mais um escândalo estourou na imprensa e, dessa vez, foi no futebol. Atletas eram aliciados por quadrilhas que se envolviam em apostas on-line e, mediante o recebimento de propina, concediam escanteios, laterais, provocavam cartões da arbitragem, alterando os números da partida e, consequentemente, favorecendo os apostadores criminosos. Pelo menos quatro jogadores de equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro estão entre os suspeitos.

Estamos lascados! A gente olha para o futebol e lá está a corrupção; olha para religião, e lá estão padres, pastores e líderes espíritas envolvidos em escândalos. A gente olha para o Judiciário e lá estão as vendas de sentenças; olha para a fila do pão e sempre tem alguém querendo passar na frente; olha para a política e o Lula é o presidente da República, pelo amor de Deus! A impressão que temos é que estamos amalgamados com o erro, com a solércia, com o “jeitinho”, com a fraude. Mas isto não é verdade, felizmente.

Tem muita gente boa fazendo o que é certo! Mães que se dedicam a seus filhos, professores que se derramam para seus alunos, líderes religiosos que sinceramente devotam-se ao bem-estar de seus pastoreados, políticos cujo múnus público é o que os move, juízes que entendem a verdadeira função social de seu cargo, que é distribuir justiça. No Brasil, sem um sistema de persecução criminal que efetivamente funcione, parece não haver punição para quem incursione pelo caminho largo da corrupção. Que poderia, então, frear essa inclinação que o homem tem para o erro?

Um amigo querido, juiz de Direito, deu-me a resposta a esta pergunta, certa vez. Ele é um cristão de confissão espírita, doutrina com a qual tenho á minhas divergências, mas não deixo de ouvir a todos que têm um pouco de amor para ensinar. Esse meu irmão tem muito, e eu tive a felicidade de ouvi-lo. Conversávamos acerca das questões imanentes da religião, e como todos os “matizes da fé” propunham o amor ao próximo como princípio. Nesse ponto, afirmei-lhe que admirava demais a comunidade espírita pelas obras de caridade que realizava. Ele devolveu: “a caridade em distribuir o pão não é a mais relevante, Vanzeli; a caridade moral é a que importa”.

Eu nunca tinha ouvido ou pensado nisso antes. Caridade moral! Ele continuou a boa prosa mostrando-me que, quando sou honesto nos negócios, honrado em minha relação conjugal, quando cumpro minhas promessas a meus filhos, quando em meus lábios mais se acham palavras de encorajamento e graça que palavrões, estou, em verdade, fazendo uma oferta graciosa para todos com os quais me relaciono. Esse tipo de caridade não é tão notado como aquela em que entregamos uma cesta básica ou quando ofertamos dinheiro para um tratamento de saúde de alguém, mas é a mais necessária para a humanidade nesse tempo.

É que estamos sem referências saudáveis em nosso meio, tragicamente. A constatação dessa carência, todavia, não pode ser uma desculpa para não fazermos nossa parte. Por isso, convido você a ser caridoso moralmente, primeiramente com sua família, depois com os colegas de trabalho, depois com os vizinhos, depois com os irmãos na igreja, até que o sejamos com todos, afinal. Talvez não tenhamos relevância o bastante para influenciar a multidões, é verdade. Mas também é verdade que, de algum modo, nossas boas ações inspirarão a alguns e isso pode ser só o começo de uma revolução silenciosa que nos leve à moral e à honra em todas as coisas, finalmente. O Brasil precisa disso. Doe-se moralmente, pois!