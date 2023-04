Abrapa | Missão na China e Coreia do Sul visa reforçar laços comerciais entre países

Entre os dias 15 e 26 de abril um grupo de cotonicultores e exportadores brasileiros participam da Missão Vendedores na China e na Coreia do Sul. A ação visa a promoção internacional do algodão para reforçar os laços comerciais entre os países.

Conforme a Associação Brasileiro dos Produtores de Algodão (Abrapa), a demanda mundial pela fira durante a semana seguiu fraca. Contrato para maio em Nova York aponta alta de 2,8% e de referência para dezembro de 1,5%.

As informações são do Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa, divulgado nesta sexta-feira (14).

Confira os destaques trazidos pelo Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa:

Algodão em NY 1 – O contrato Mai/23 fechou ontem a 83,35 U$c/lp (+2,8%).

Algodão em NY 2 – Referência para a safra 2022/23, o contrato Dez/23 era cotado a 82,88 U$c/lp (+1,5%) e o Dez/24 a 78,51 (-0,3%) para a safra 2023/24.

Preços (13/04), o algodão brasileiro estava cotado a 95,25 U$c/lp (+125 pts) para embarque em Abr-Mai/23 (Middling 1-1/8″ (31-3-36) posto Ásia, fonte Cotlook). Para embarque em Out-Nov/23 a referência do preço fechou em 97,25 U$c/lp (+50 pts).

Altistas 1 – Apesar do sul do Texas ter recebido boas chuvas esta semana, a principal região produtora do estado (oeste) continua muito seca.

Altistas 2 – Inflação nos EUA está em queda, o que sugere que o Fed pode moderar sua política de juros altos. O índice de preços ao produtor de março caiu 0,5%, mês a mês, contra as expectativas de dados estáveis.

Baixistas 1 – Enquanto o empréstimo de US$ 1,1 bilhão não é aprovado, o Paquistão continua com dificuldades para importar algodão.

Baixistas 2 – A demanda das fiações continua desapontando, principalmente com os novos patamares de preço acima de 80 cents em NY. As indústrias alegam que a demanda por fios ainda está fraca e que a relação de troca algodão x fio está ruim.

Plantio – O plantio do algodão no hemisfério Norte segue avançando. Enquanto em Xinjiang (China) o plantio segue em ritmo mais rápido que ano passado, nos EUA está um pouco mais lento neste início.

Oferta e Demanda 1 – Relatório do USDA de Abril divulgado esta semana aumentou a safra mundial em 180 mil tons, para 25,24 milhões de tons, com destaque para aumento na safra chinesa (+218 mil).

Oferta e Demanda 2 – Em termos de consumo global, o órgão estimou um aumento de 14 mil tons, para 23,99 milhões, com a China aumentando em 109 mil tons, enquanto o Paquistão e a Turquia diminuíram em 44 mil tons cada.

Oferta e Demanda 3 – Os estoques finais mundiais aumentaram em 189 mil tons, para 20,03 milhões. A relação estoque-uso global sobe para 84% (1 p.p. acima da última estimativa para 22/23 e 10 p.p acima de 21/22).

Oferta e Demanda 4 – Os números detalhados estão no relatório enviado em anexo.

Missão Vendedores 1 – De 15 a 26 de abril, cotonicultores e exportadores brasileiros estarão na China e na Coreia do Sul em uma ação de promoção internacional para reforçar os laços comerciais entre os países.

Missão Vendedores 2 – Denominada “Missão Vendedores”, a iniciativa é promovida pela Abrapa para aproximar ainda mais quem produz e exporta de quem transforma a pluma em fios e tecidos para o mercado têxtil global.

Missão Vendedores 3 – O ponto alto será a realização de quatro edições do evento “Cotton Brazil Outlook”.

Missão Vendedores 4 – Na China, receberão o simpósio as cidades de Shanghai, Zhengzhou e Pequim. Já na Coreia do Sul, a capital, Seul, será sede do evento.

Missão Vendedores 5 – A missão faz parte do programa de desenvolvimento de mercados da Abrapa, o Cotton Brazil. Além da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), há parceria da Associação Nacional de Exportadores de Algodão (Anea).

EUA – De acordo com o USDA/NDMC (11/abr), 40% da área americana permanece em condições de seca, concentradas especialmente no estado do Texas.

Brasil – Capacitação – Nesta semana, a Abrapa capacitou inspetores das UBAs da região do Matopiba em encontro na Bahia. A iniciativa faz parte do processo de implementação do Programa de Qualidade do Algodão Brasileiro.

Brasil – Safra 2022/23 – De acordo com o 7º levantamento da safra 2022/23, divulgado ontem (13/04) pela Conab, a área plantada de algodão foi estimada em 1,633 milhão de hectares (+2,1%) e a produção de pluma em 2,73 milhões de toneladas (+7,1%).

Brasil – Exportações – De acordo com dados do MDIC, o Brasil exportou 16,7 mil tons de algodão na primeira semana de abril/23. A média diária de embarque foi 41,4% inferior quando comparado a abril/22.

Brasil – Semeadura 2022/23 – Plantio encerrado em todo o Brasil ontem (13/04).

Brasil – Beneficiamento 2021/22 – Encerrado desde 23/3.