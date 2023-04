Ação integrada prende 2 e resgata vítima que seria executada por facção criminosa

Um homem foi preso e um adolescente apreendido pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, na quinta-feira (20), no município de Nova Ubiratã, durante diligências para apurar o sequestro de duas pessoas, que seriam executadas por uma facção criminosa.

O suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante por tortura majorada mediante sequestro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo e acessório ou munição de uso permitido.

O menor de 17 anos responderá ato infracional análogo aos crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura majorada mediante sequestro.

As diligências iniciaram logo após informação, de que dois indivíduos haviam sido sequestrados por integrantes de uma facção, e seriam mortos a mando da liderança, por acreditarem que as vítimas, oriundas do Estado de São Paulo, fossem de facção rival.

Diante dos fatos, os policiais civis e militares passaram a realizar buscas para localizar os suspeitos e resgatar as vítimas. Durante as buscas as equipes conseguiram resgatar uma das vítimas, a qual apontou o endereço onde possivelmente os criminosos estariam escondidos.

Na casa mencionada, o jovem de 22 anos e o menor de 17 anos, foram surpreendidos com drogas, armas de fogo e munições. No entanto, a segunda vítima sequestrada não foi localizada, bem como suspeita-se que a mesma tenha sido executada.

Ainda na ocasião, um terceiro envolvido acabou efetuando troca de tiros com a guarnição da Força Tática, momento em que houve confronto, e os militares, visando se defender, atiraram contra o indivíduo de 31 anos, que foi a óbito.

A Polícia Civil continua investigando a ocorrência, no entanto, os indícios apontam que o maior preso e o menor apreendido, sejam autores do suposto homicídio contra a segunda vítima, ainda não encontrada.