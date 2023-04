Adolescente de 13 anos é achada morta com sinais de espancamento

A Polícia Civil está investigando o caso de uma adolescente de 13 anos que foi encontrada morta com sinais de espancamento em Sarutaiá, no interior de São Paulo, no domingo (9). O padrasto e a mãe da vítima, de 28 e 30 anos, foram presos suspeitos de terem cometido as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar em casa, a mãe de Yasmim de Souza Carvalho teria encontrado a filha desacordada e bastante machucada. Uma equipe de resgate foi acionada e levou a adolescente ao pronto-socorro de Piraju, mas ela já não apresentava mais sinais vitais.

No hospital, funcionários da saúde constataram que a vítima poderia ter sido agredida com pedaços de madeira e que, inclusive, possuía cicatrizes pelo corpo.

Questionada, a mãe da garota informou que a filha estava sob os cuidados do atual companheiro dela.

Diante da situação, policiais civis e militares foram acionados e realizaram buscas na região, onde encontraram o padrasto da garota tentando fugir da cidade. Ele e a mãe da vítima foram detidos e levados ao plantão policial, onde tiveram a prisão preventiva decretada.

Ainda conforme o registro policial, o corpo de Yasmin foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Avaré (SP) para ser submetido a exames necroscópico e sexológico.

Yasmin Carvalho será sepultada, às 17h, no cemitério de Tejupá (SP).

Os outros dois filhos do casal ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar de Sarutaiá.