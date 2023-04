Adolescente de 14 anos morre após passar mal em aula de futebol

Um adolescente de 14 anos teve uma parada cardiorrespiratória e morreu durante uma aula de futebol no Colégio do Sol, no Setor de Mansões do Lago Norte, em Brasília. Os professores chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que realizou o socorro, mas o adolescente não resistiu.

As testemunhas contaram aos militares que, durante as atividades da aula, o menino teria apresentado mal-estar súbito e desmaiado. Os professores iniciaram as manobras de reanimação enquanto aguardavam o Corpo de Bombeiros.

No local, os militares usaram um equipamento de desfibrilação (choque) duas vezes para tentar recuperar os batimentos cardíacos do menino, além de manobras de reanimação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local e intubou o estudante, que continuou desacordado. Após 46 minutos de procedimento, os batimentos cardíacos do garoto não foram restabelecidos, e o óbito foi confirmado. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (13).

A Polícia Civil do DF foi acionada, e o caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia Civil, no Lago Norte. Segundo a corporação, por envolver um adolescente, as investigações do caso correm em sigilo.

O que a escola diz

Ao R7, o Colégio do Sol disse que, em respeito à família e pela gravidade do acontecimento, a instituição não se pronunciará sobre o caso. As aulas na escola foram suspensas nesta sexta e retornarão na próxima segunda-feira (17).