Alvo de operação contra associação de traficantes tem prisão cumprida

Mais alvo da Operação Recovery, deflagrada pela Delegacia de Sorriso, na última sexta-feira (31), teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (04).

O suspeito estava com o mandado de prisão expedido pela Justiça com base nas investigações da Delegacia de Sorriso que apuraram os crimes de associação para tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro contra integrantes de facção criminosa.

Considerado foragido da Justiça, o suspeito teve a ordem de prisão cumprida após se apresentar na delegacia na presença do seu advogado.

Os elementos probatórios reunidos na investigação permitiram à Polícia Civil individualizar as condutas de cada envolvido e o funcionamento da associação voltada ao comércio de entorpecentes e a aquisição de patrimônio ilícito.

A operação, coordenada pela Delegacia da Polícia Civil de Sorriso, é uma resposta dura do Estado à atuação do grupo criminoso que vem atuando de forma endêmica no comércio de drogas no município.