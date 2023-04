Após articular recursos, deputada participa de lançamento da ampliação do sistema de água de Vale do São Domingos

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) participou na manhã desta segunda-feira (10) do lançamento da obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (Captação superficial, Adutora de Água Bruta e Reservatório) do município de Vale do São Domingos.

A parlamentar teve atuação fundamental de articulação junto ao senador Wellington Fagundes (PL), que destinou emenda no valor de R$ 3,9 milhões para realização da obra, e junto ao governo do estado, cujo valor aportado é de R$ 1,1 milhão para a obra.

“Fico extremamente feliz por ter sido um dos instrumentos para que chegássemos ao dia de hoje com o dinheiro na conta para execução dessa obra. Faz toda a diferença ter um prefeito ativo como o Geraldo, que cobra, que luta e está sempre buscando melhorias para o município junto aos parlamentares e ao governo do estado. Tenho certeza que esse novo sistema de captação de água do Guaporé vai fortalecer não só Vale do São Domingos, mas toda a região”, disse a deputada.

O valor total da obra é R$ 5,1 milhões. O entrega da obra está prevista para dezembro de 2023. O prefeito de Vale do São Domingos, Geraldo Ramos, agradeceu a deputada Janaina Riva pela articulação em busca de recursos e disse que atuação dela em prol das demandas dos municípios tem sido espelho para toda classe política de Mato Grosso.