Ataque em Confresa | Polícia apreende armas, munições, coletes à prova de balas e itens de proteção

Um homem que fazia parte do grupo criminoso que atacou a cidade de Confresa (MT) foi preso pela Polícia na zona rural da cidade de Pium (TO) nesta terça-feira (11). Os policiais apreenderam armamentos de grosso calibre, milhares de munições, coletes a prova de balas e até capacetes de uso militar.

Os criminosos são suspeitos de aterrorizar a cidade de Confresa (MT) no domingo (9).

Após o ataque os bandidos fugiram e muitos estão no Tocantins, onde teriam chegado ao estado em barcos. Eles entraram em confrontos com a Patrulha Rural da região e fizeram uma família refém.

Entre os materiais apreendidos estão também mais de dez coturnos, luvas, mochilas, gorros, entre outros protetores corporais. A Polícia Militar (PM) ainda apreendeu mais de 40 carregadores (pente) e armas de fogo.

A PM confirmou que um dos suspeitos foi baleado e morto em confronto com as equipes.

Ainda segundo a corporação, a operação avança e os bloqueios policiais continuam na região.

Uma base foi montada e as buscas pelos suspeitos também contam com embarcações e aeronaves. Além da Polícia Militar, a operação tem o apoio da Polícia Civil do Tocantins, Polícia Federal e as Polícias do Mato Grosso, Goiás e Pará.

LEIA TAMBÉM

Confresa | Por via aérea e terrestre, Forças de Segurança de MT seguem em busca de criminosos